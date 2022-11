Propaganda Live, stasera su la7 ospiti Tosca e Giorgio Parisi

Nuovo appuntamento con Propaganda Live. Stasera 25 novembre, alle 21.25 su La7, Diego Bianchi torna con una puntata ricca di contenuti che spazieranno dall’attualità internazionale alla cronaca italiana. Zoro infatti presenterà un suo reportage che racconterà il Mondiale in Qatar attraverso i social network. Spazio anche per la politica italiana e, verosimilmente, per un contribuito sulla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Ospiti in studio il premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi e la cantante Tosca. Atteso ritorno per Sabina Guzzanti, già presente la scorsa settimana. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 25 novembre 2022 su La7

La puntata odierna di Propaganda Live vedrà la presenza, come da tradizione per questa stagione, di un reportage di Diego Bianchi. Il giornalista e presentatore della trasmissione sarà anche protagonista di un servizio che intende analizzare l’evento internazionale del momento, il Mondiale di Qatar 2022, sotto un aspetto differente. Zoro ha infatti scandagliato i social network, cercando di raccontare la rassegna con il punto di vista della gente online. Rientrati in studio, ci sarà probabilmente spazio per varie riflessioni sulla Giornata Internazionale contro la Violenza sulle donne e per le recenti azioni del Governo Meloni in merito.

Il racconto e il dibattito faranno affidamento sulla presenza di numerosi ospiti. Già presente la settimana scorsa, Sabina Guzzanti farà ritorno per allietare il pubblico in studio e da casa con la sua satira politica. Live anche Andrea Pennacchi che con un suo monologo offrirà nuovi spunti di riflessione. Zoro ospiterà anche il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, che nei giorni scorsi è intervenuto alla Cop27 in Egitto. Lo scienziato, da sempre in prima linea contro la crisi climatica, spiegherà la sua posizione e potenziali risposte che il mondo può dare nei prossimi anni. Come sempre, non mancherà lo spazio musicale di Propaganda Live che stasera accoglierà Tosca. E ancora, Makkox porterà in scena le sue irriverenti vignette, mentre la Social Top Ten descriverà le notizie più curiose della settimana. In studio poi Constanze Reuscher, Filippo Ceccarelli, Paolo Celata e Francesca Schianchi.