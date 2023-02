Propaganda Live, stasera su La7 ospiti Scurati e Capossela

Appuntamento speciale con Propaganda Live, che oggi si concentrerà sulla guerra in Ucraina. Stasera 24 febbraio, alle 21.15 su La7, Diego “Zoro” Bianchi tornerà infatti in onda con una puntata dedicata al primo anniversario del conflitto. Ci saranno inediti reportage dal fronte e interviste ai principali protagonisti oltre naturalmente ad ospiti dal mondo del giornalismo e dello spettacolo. In studio lo scrittore Antonio Scurati e i musicisti Paolo Vallesi e Vinicio Capossela. Immancabili poi il monologo di Andrea Pennacchi e le vignette satiriche di Makkox, oltre ai consueti opinionisti. La visione sarà disponibile in contemporanea streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è possibile trovare stralci delle puntate precedenti.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 24 febbraio 2023 su La7

La puntata di stasera andrà in onda a un anno esatto dall’invasione russa in Ucraina. Il racconto si muoverà dunque dall’inizio del conflitto, ripercorrendone le tappe principali fino agli ultimi avvenimenti. Si parlerà infatti del recente discorso di Vladimir Putin alla nazione, ma anche delle risposte dell’Occidente, da Biden all’Italia. Per seguire gli eventi in diretta, ci sarà in collegamento web Francesca Mannocchi, inviata di La7. La giornalista parlerà da Kramatorsk, nel Donbass, dove proseguono ininterrottamente i raid delle truppe di Mosca. Negli studi della trasmissione invece ci sarà Antonio Scurati, giornalista e scrittore napoletano che ha dato vita alla saga su Mussolini con il romanzo premio Strega M. Il figlio del secolo.

Questa sera torna #propagandalive. In collegamento da Kramatorsk ci sarà Francesca Mannocchi, nel primo anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/IGD0WX14dy — Propaganda Live (@welikeduel) February 24, 2023

Immancabile anche il tradizionale spazio musicale che per l’occasione si concentrerà sull’Ucraina. Sul palco di Propaganda Live arriverà Vinicio Capossela, che presenterà in anteprima una nuova ballata contro tutte le guerre. In occasione del primo anniversario del conflitto in Ucraina, il cantautore ha scritto La crociata dei bambini, che si ispira al poema del drammaturgo Bertolt Brecht La crociata dei ragazzi. La canzone è già disponibile online con un video realizzato dal disegnatore Stefano Ricci in collaborazione con Ahmed Ben Nassib. Oltre a Capossela, Zoro ospiterà anche il cantautore fiorentino Paolo Vallesi, già visto al Festival di Sanremo nella serata dei duetti insieme ai Cugini di Campagna. Nella puntata di Propaganda Live tornerà la satira di Makkox, mentre Andrea Pennacchi reciterà un nuovo monologo. In studio la Social Top Ten con le migliori notizie dal web e gli opinionisti Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Constanze Reuscher.