Propaganda Live, stasera su La7 ospiti Ron e il duo Paola e Chiara

Dopo la puntata speciale dedicata alle elezioni regionali in Lombardia e Lazio, Propaganda Live torna alla sua programmazione tradizionale. Stasera 17 febbraio, come ogni venerdì alle 21.25 su La7, Diego Bianchi sarà al timone di un appuntamento che si concentrerà sullo spettacolo. Ospiti in studio l’attore Paolo Rossi, il cantautore Ron e le sorelle Paola e Chiara Iezzi. Queste ultime, reduci dal Festival di Sanremo, canteranno il brano Furore che hanno deciso di portare all’Ariston. Immancabili le vignette satiriche di Makkox, l’ironia della Social Top Ten e il monologo di Andrea Pennacchi. Confermati anche Constanze Reuscher, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli. La visione sarà disponibile in streaming sul sito di La7, dove è possibile trovare anche alcuni passaggi delle precedenti puntate. È possibile inoltre interagire con la trasmissione su Twitter con l’hashtag #propagandalive.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 17 febbraio 2023 su La7

Nel nuovo appuntamento di Propaganda Live, il conduttore Zoro si concentrerà come sempre su attualità e politica, analizzate sempre con il tono ironico che da anni caratterizza il programma. Grazie a servizi inediti e approfondimenti in studio, sarà possibile affrontare gli argomenti più caldi che animano il dibattito nel nostro Paese. In connessione con la puntata speciale di lunedì scorso, ci saranno probabili aggiornamenti sulle elezioni regionali. Spazio anche per un focus sull’assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter e per il rush finale tra Schlein e Bonaccini nelle primarie del Partito Democratico. Grazie al contributo di Francesca Mannocchi ci si concentrerà anche sulla guerra in Ucraina con tutte le novità dal fronte.

Farà #propagandalive insieme a noi anche Paolo Rossi. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/2MSfrv2xBR — Propaganda Live (@welikeduel) February 17, 2023

Protagonista della puntata di Propaganda Live sarà però lo spettacolo come dimostrano gli ospiti in studio. Zoro accoglierà infatti Paolo Rossi, comico friulano ma milanese di adozione, che in questi mesi ha iniziato a girare i teatri d’Italia con il nuovo spettacolo Pane o Libertà. Mix tra stand up comedy e commedia greca, racconta la realtà ma anche i sogni dell’artista. La settimana prossima, dal 21 al 26 febbraio, sarà al Teatro Vittoria di Roma. Nello studio di La7 tornerà anche la musica con Ron, che a marzo partirà con il suo Sono un figlio Live Tour. Infine, spazio per Paola e Chiara, reduci dall’ultimo Festival di Sanremo dove si sono classificate 17esime con Furore. Il duo, nuovamente insieme a 10 anni di distanza dalla separazione, ha in serbo molte sorprese per i fan di tutta Italia.