Propaganda Live, stasera su La7 ospiti Planet Funk e Nando Dalla Chiesa

Primo episodio del 2023 per Propaganda Live. Stasera 20 gennaio, alle 21.15 su La7, Diego “Zoro” Bianchi torna dal vivo con il suo programma di inchieste sulla cronaca e sull’attualità italiana e internazionale. La puntata di oggi si concentrerà sull’arresto, dopo 30 anni di latitanza, del boss Matteo Messina Denaro da parte dei Carabinieri di Palermo. Per l’occasione sarà in studio Nando Dalla Chiesa, secondogenito del Generale dell’Arma Carlo Alberto. Fra i temi anche gli attivisti per l’ambiente di Ultima Generazione. In studio anche i Planet Funk, protagonisti dello spazio musicale. Ospiti, come da tradizione, Valerio Aprea e Andrea Pennacchi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di La7, dove è possibile inoltre anche i servizi precedenti.

La puntata odierna partirà dall’arresto di Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra latitante da 30 anni. Per commentare la notizia, Zoro ospiterà negli studi di Propaganda Live lo scrittore e sociologo Nando Dalla Chiesa, figlio del Generale Carlo Alberto, assassinato dalla mafia nel 1982. La nuova stagione del programma vedrà il ritorno dei reportage che lo stesso conduttore Diego Bianchi realizza ogni settimana in Italia. Oggi ci si concentrerà sugli attivisti di Ultima Generazione, campagna italiana che protesta contro la crisi climatica. Zoro intervisterà Simone Ficicchia, per cui la Questura di Pavia ha richiesto la sorveglianza speciale. Ancora 20enne, l’attivista si è reso protagonista di blocchi del traffico cittadino e imbrattamenti di opere d’arte.

Non mancheranno poi gli spazi dedicati allo spettacolo. Oggi saranno ospiti in studio i Planet Funk, band italiana di musica elettronica che in primavera pubblicherà il nuovo album. Sarà il primo ritorno sulle scene dopo la scomparsa del fondatore Sergio Della Monica nel 2018. Già disponibile il singolo The World’s End. Propaganda Live farà anche quest’anno affidamento sui suoi tradizionali ospiti fissi. L’attore Valerio Aprea interpreterà un monologo inedito, così come Andrea Pennacchi che preparerà un nuovo contributo. Spazio anche alle vignette satiriche di Makkox e alla Social Top Ten con le migliori notizie dal web. Il commento di inchieste e servizi sarà a cura dei giornalisti Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi.