Propaganda Live, stasera su La7 Manuel Agnelli e Concita De Gregorio

Nuovo appuntamento settimanale con Propaganda Live, il programma di approfondimento e inchieste di La7. Stasera 4 novembre alle 21.15 Diego “Zoro” Bianchi, sempre alla guida della trasmissione, avrà modo di affrontare i principali temi di cronaca e attualità italiana e internazionale. Spazio infatti ad aggiornamenti sulla guerra in Ucraina con i filmati di Francesca Mannocchi, ma anche a un nuovo reportage sul governo. La discussione coinvolgerà i consueti ospiti fissi che accompagnano Zoro durante le puntate, oltre a nuovi esponenti del giornalismo e dello spettacolo. Stasera arriveranno Concita De Gregorio e Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours da poco negli store con il primo album solista. La visione di Propaganda Live sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale di La7.

La nuova puntata della trasmissione di La7 si presenterà in onda con il suo format tradizionale. In studio, il conduttore Diego Bianchi introdurrà i temi caldi della settimana, presentando i servizi degli inviati. Questa stagione si sta concentrando sui principali argomenti dell’attualità italiana e internazionale, ossia la guerra in Ucraina e le prime mosse del nuovo Governo Meloni. Per quanto riguarda il conflitto nell’est, è probabile ci sia spazio per un nuovo contributo di Francesca Mannocchi dal Donbass, fra le zone più colpite durante la guerra. Non mancherà poi un altro reportage dello stesso Zoro sull’operato del governo di Giorgia Meloni. Per analizzare la situazione politica italiana, in studio ci sarà la giornalista Concita De Gregorio, ex direttrice de L’Unità e ora editorialista per La Repubblica.

Propaganda Live dedicherà una fetta della puntata come sempre allo spettacolo. Ospite di stasera sarà il cantautore Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours. Per anni giudice del talent show X Factor, dove ha lanciato fra gli altri anche i Maneskin, è oggi nei negozi e sugli store online con il suo primo album solista, Ama il prossimo tuo come te stesso. L’artista descriverà cosa lo ha spinto a pubblicare un proprio disco, ma rifletterà probabilmente anche sulla sua carriera fra musica e teatro. Diego Bianchi accoglierà poi Andrea Pennacchi che presenterà un nuovo monologo e Makkox, protagonista con le sue vignette satiriche. Non mancherà la Social Top Ten, con le notizie più curiose e simpatiche della settimana. In studio i quattro ospiti fissi Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi.