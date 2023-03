Propaganda Live, stasera su La7 ospiti Colapesce e Dimartino

Nuovo appuntamento con Diego Bianchi e il suo Propaganda Live. Stasera 3 marzo, come ogni venerdì alle 21.15 su La7, Zoro condurrà una puntata che toccherà i principali argomenti politici e culturali dell’attualità italiana, confermando il taglio critico e la tradizionale ironia. Si parlerà della recente vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico e della tragedia in mare a largo della Calabria. Ospiti musicali saranno Colapesce e Dimartino, in classifica con la recente hit di Sanremo Splash. In studio anche la cantante Caro Emerald che presenterà il suo ultimo progetto. Senza dimenticare le tradizionali presenze fisse, da Makkox ad Andrea Pennacchi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è inoltre possibile trovare anche alcuni stralci delle puntate precedenti.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 3 marzo 2023 su La7

Il nuovo episodio di Propaganda Live partirà, come da sempre, dai reportage del conduttore Zoro. Si partirà da Elly Schlein, neo segretaria del Pd, e dalla sua vittoria alle primarie contro Stefano Bonaccini. Il racconto si sposterà poi in Calabria, a Cutro, per documentare il naufragio dell’imbarcazione di migranti giunta dalla Turchia. Al momento si contano 68 vittime, 16 delle quali ancora senza nome, ma il mare continua ancora a restituire i corpi di coloro che non ce l’hanno fatta. Schlein ha chiesto le dimissioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che, secondo la segretaria del Pd, ha pronunciato «parole indegne e inadeguate al ruolo che ricopre». La puntata di Propaganda Live vanterà inoltre importanti ospiti dal mondo della musica. Zoro accoglierà in studio Colapesce e Dimartino, reduci dal Festival di Sanremo con la loro Splash. Il duo siciliano racconterà la sua esperienza all’Ariston e i progetti per il futuro.

Il nuovo episodio di Propaganda Live accoglierà in studio la cantante olandese Caro Emerald. Classe 1981, ha esordito nel 2009 con il singolo Back It Up e con l’album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Ad oggi ha pubblicato sette dischi, di cui due in studio e cinque live, raggiungendo più volte i primi posti delle classifiche in patria e nel mondo. Con Diego Bianchi parlerà di carriera e vita privata, anticipando qualcosa sul suo nuovo progetto The Jordan. In studio torneranno anche Andrea Pennacchi con un nuovo monologo, Makkox con la sua satira e la Social Top Ten che presenterà le migliori notizie dal web. Immancabili inoltre gli opinionisti fissi del programma, che animeranno il dibattito in diretta. Con Zoro ci saranno Paolo Celata, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Filippo Ceccarelli.