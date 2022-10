Propaganda Live stasera su La7: ospiti Antonio Scurati e Seun Kuti

Come ogni venerdì, torna l’appuntamento settimanale con Propaganda Live. Stasera 14 ottobre, alle 21.25 su La7, Diego “Zoro” Bianchi condurrà una puntata che si concentrerà molto sull’attualità internazionale. In primo piano la guerra in Ucraina, grazie ai reportage di Francesca Mannocchi, ma anche la politica italiana. Ospiti di oggi saranno Antonio Scurati, autore della “Saga Mussoliniana” e da poco in libreria con il suo terzo capitolo, e Seun Kuti, star dell’afrobeat. Spazio anche al tavolo fisso con opinionisti e giornalisti che diranno la loro sugli argomenti più caldi della settimana. Visione disponibile in streaming sul sito ufficiale di La7.

Diego Bianchi si concentrerà anche stasera 14 ottobre sulla guerra in Ucraina. Nel corso della puntata, si potranno vedere nuove immagini dal fronte con gli aggiornamenti sulla guerra e sui recenti attacchi russi. A spiegare cosa sta accadendo nell’Est ci sarà anche oggi Francesca Mannocchi, inviata dal TG La7 per seguire gli sviluppi del conflitto. Rientrati in studio, Zoro introdurrà il capitolo sulla politica italiana. Il presentatore di Propaganda Live ha realizzato un reportage che analizzerà la situazione attuale, con l’insediamento dei nuovi parlamenti e l’elezione dei presidenti di Camera e Senato. Sarà occasione per analizzare l’aria che si respira all’interno dei partiti e delle coalizioni in vista dell’inizio della nuova legislatura.

Propaganda Live darà poi spazio, come da tradizione, ad alcuni ospiti dal mondo dello spettacolo e della cultura. Stasera 14 ottobre Diego Bianchi ospiterà in studio Antonio Scurati, editorialista e autore della Saga Mussoliniana edita da Bompiani. Dopo l’esordio con M. Il figlio del secolo nel 2018, vincitore del Premio Strega, hanno fatto seguito M. L’uomo della provvidenza e il recente M. Gli ultimi giorni dell’Europa, in libreria dal 14 settembre. L’autore ne racconterà in studio la genesi e la realizzazione, focalizzandosi su alcuni punti chiave. A seguire, Propaganda Live ospiterà Seun Kuti, star dell’afrobeat. L’artista nigeriano ne racconterà il mondo musicale, ma anche sociale e politico. Spazio poi per un monologo di Andrea Pennacchi e per le vignette di Makkox. Al tavolo anche gli ospiti fissi Francesca Schianchi, Paolo Celata, Filippo Ceccarelli e Constanze Reuscher.