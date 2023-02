Propaganda Live, stasera su La7 ospiti Andrea Purgatori e Tahnee Rodriguez

Nuovo appuntamento con le inchieste e le analisi di Propaganda Live, che vanterà anche oggi la conduzione di Diego “Zoro” Bianchi. La trasmissione, che non è andata in onda venerdì scorso in occasione del Festival di Sanremo, torna stasera 13 febbraio alle 21.15 su La7 per un episodio sulle elezioni regionali in Lazio e Lombardia e riprenderà poi la programmazione tradizionale a partire da venerdì 17. Ospiti in studio i giornalisti Andrea Purgatori, autore ogni settimana di Atlantide – Storie di uomini e di mondi, e Marianna Aprile per i commenti a caldo su tutti i risultati in diretta. Non mancherà l’intermezzo musicale con la presenza di Tahnee Rodriguez, già in studio nel precedente appuntamento.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 13 febbraio 2023 su La7

L’appuntamento odierno si concentrerà esclusivamente sulle elezioni in Lazio e Lombardia. A differenza del tradizionale format, Propaganda Live non presenterà alcun reportage internazionale ma seguirà lo spoglio in diretta. Con la chiusura delle urne alle ore 15, è probabile che i risultati definitivi arrivino infatti durante la puntata, che non si concluderà prima dell’1 di notte per lasciare spazio al telegiornale. Il conduttore Zoro potrà commentare gli esiti del voto e gli scenari per i vari schieramenti nelle due regioni, senza tralasciare la percentuale di affluenza. Sarà possibile inoltre ascoltare le voci dei protagonisti e dei candidati grazie agli inviati sul campo. In studio invece, per i commenti a caldo, ci saranno Andrea Purgatori e Marianna Aprile, già ieri su La7 a In Onda.

Questa sera torna #propagandalive con la puntata speciale sulle #elezioniregionali.

La nuova puntata di Propaganda Live non dimenticherà però di dedicare spazio alla musica. Tornerà anche stasera 13 febbraio Tahnee Rodriguez, cantante romana di origini ruandesi e argentine. Ha guadagnato le luci della ribalta nel 2019, quando partecipò a The Voice of Italy su Rai2 nel team di Elettra Lamborghini. Ospiti di stasera saranno poi Andrea Pennacchi, che porterà in scena un suo personale monologo, Makkox con le vignette satiriche e la Social Top Ten, che presenterà le notizie più curiose dal web, ovviamente a tema elezioni regionali. Immancabili Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Constanze Reuscher, che ogni settimana accompagnano Zoro con opinioni personali e dibattiti.