Propaganda Live, stasera su La7 ospiti Ammaniti e Laura Cox

Nuovo appuntamento con Diego Bianchi e i suoi ospiti. Stasera 3 febbraio, alle 21.25 su La7, torna in onda Propaganda Live con una puntata ricca di argomenti e personaggi illustri. Zoro si concentrerà sui principali temi di attualità e cronaca italiana, senza dimenticare alcuni focus internazionali. Ci sarà poi un reportage dal Kenya di Francesca Mannocchi che racconterà la vita degli esuli di guerra. In studio ci saranno invece Niccolò Ammaniti e, per lo spazio musicale, la chitarrista francese Laura Cox. Presenti gli ospiti fissi per il commento a caldo delle notizie e le tradizionali vignette satiriche. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di La7, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

La nuova puntata di Propaganda Live si focalizzerà sui principali temi di attualità, con il contributo di servizi inediti e approfondimenti in studio. Con Diego Bianchi ci saranno infatti Francesca Schianchi, Paolo Celata, Filippo Ceccarelli e Constanze Reuscher, che proveranno a fornire ogni volta un punto di vista più fresco della vicenda. Zoro presenterà poi un reportage inedito, stavolta a firma di Francesca Mannocchi. L’inviata di La7 racconterà la situazione in Kenya, soprattutto all’interno del campo profughi di Dadaab. Attivo dal 1991, ospita ormai 300 mila esuli della guerra civile somala tra cui due generazioni che non hanno mai visto il mondo esterno. Oggi però, accanto a chi scappa dal conflitto, ci sono anche coloro che devono far fronte alla crisi climatica che sta distruggendo le loro case.

Il nuovo appuntamento di Propaganda Live vanterà anche diversi ospiti in studio. Accanto ai volti fissi, infatti, ci sarà lo scrittore e sceneggiatore Niccolò Ammaniti, premio Strega nel 2007 per Come Dio Comanda, da poco in libreria con il nuovo romanzo La vita intima. Di ritorno dopo la scorsa settimana anche Nando Dalla Chiesa, secondogenito del generale Carlo Alberto. Immancabile poi lo spazio musicale, che oggi vedrà la presenza di Laura Cox. Chitarrista francese classe 1990, spesso associata alla più celebre australiana Orianthi ha da poco pubblicato il nuovo album Head Above Water. Sul suo canale Youtube vanta oltre 500 mila iscritti, tanto da essere una delle artiste più in voga della scena rock transalpina. Propaganda Live ospiterà oggi anche Lorenza Indovina per un nuovo monologo, le vignette di Makkox e le divertenti news della Social Top Ten.