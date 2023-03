Propaganda Live, stasera su La7 Zoro ospita Francesca Michielin

Tradizionale appuntamento del venerdì con Propaganda Live, il programma di approfondimento e inchiesta di La7. Stasera 17 marzo alle 21.15 Diego Bianchi, in arte Zoro, presenterà una nuova puntata con analisi sui recenti fatti di cronaca e politica italiani e internazionali. Ad aiutarlo nel corso del dibattito i suoi tradizionali opinionisti, da Filippo Ceccarelli e Constanze Reuscher e la satira di Makkox. Spazio come sempre anche alla musica, con la presenza in studio di Francesca Michielin che presenterà il suo ultimo disco e i progetti futuri con il tour nei teatri. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di La7, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 17 marzo 2023 su La7

La puntata odierna presenterà due nuovi reportage di Diego Bianchi che analizzerà la settimana politica di tutte le forze di governo e di opposizione. Ci si concentrerà sul Partito Democratico e la prima assemblea nazionale dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie. Spazio anche per l’interrogazione alla maggioranza soprattutto in merito alla gestione del naufragio dei migranti a Cutro. Assieme a Zoro ci sarà anche Andrea Pennacchi che, oltre a recitare un nuovo monologo, dialogherà con il conduttore per offrire il suo personale punto di vista sull’attualità italiana e internazionale. Nello studio di Propaganda Live anche gli opinionisti Constanze Reuscher, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli per alimentare il dibattito. Non mancheranno Makkox con le sue vignette e la Social Top Ten per le notizie più simpatiche dal web.

Propaganda Live dedicherà lo spazio musicale odierno a Francesca Michielin, per la prima volta ospite di Zoro. L’artista veneta racconterà la sua carriera, soffermandosi soprattutto sull’ultimo disco Cani sciolti, pubblicato lo scorso 24 febbraio. Per la produzione dei brani, che raccontano amore, omosessualità, ma anche diverse esperienze personali, ha collaborato, fra gli altri, con Dardust, Davide Petrella e Fulminacci. Michielin presenterà anche i prossimi appuntamenti del tour, che la vedranno impegnata nei prossimi mesi fra teatri e palazzetti. Il 20 e 21 marzo sarà a Milano, date già sold out, il 23 marzo sarà a Torino nel Teatro Colosseo, mentre il 30 sbarcherà a Lecce per un concerto al Teatro Politeama Greco. I biglietti sono ancora disponibili su Ticketone a partire da 31 euro.