Propaganda Live, stasera su La7 focus sulla guerra in Ucraina

Nuovo appuntamento con Propaganda Live. Diego Bianchi torna stasera 28 ottobre, come ogni venerdì alle 21.15 su La7, con un focus sulla guerra in Ucraina. Zoro si collegherà infatti con il Donbass, dove si trova la giornalista e inviata Francesca Mannocchi. Non mancheranno poi momenti più leggeri grazie alla presenza in studio del cantautore britannico Charlie Winston. Spazio anche alle vignette satiriche di Makkox e a un nuovo monologo di Andrea Pennacchi. Al tavolo torneranno poi i consueti ospiti fissi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Propaganda Live, temi e ospiti di stasera 28 ottobre 2022 su La7

Mantenendo sempre il suo canonico format, Propaganda Live tornerà stasera per concentrarsi sui due temi cardine dell’attualità italiana e internazionale. Diego “Zoro” Bianchi presenterà infatti un nuovo reportage sulla politica nostrana, stavolta incentrato sul giuramento di Giorgia Meloni e i voti di fiducia alle Camere. La puntata di oggi però presterà grande attenzione a ciò che sta accadendo in Ucraina. Direttamente dal Donbass si collegherà Francesca Mannocchi, inviata sul campo da mesi, che illustrerà gli aggiornamenti più significativi dal fronte bellico e la situazione politica. Sarà occasione anche per commentare le recenti dure parole del presidente russo Vladimir Putin durante un convegno in patria. Mannocchi condurrà tutti i telespettatori sul campo di battaglia, mostrando immagini esclusive dell’artiglieria ucraina.

Rientrati in studio, sarà la volta dell’ospite musicale. Stasera Propaganda Live accoglierà Charlie Winston, cantautore britannico di genere folk e indie pop. Dopo il debutto come spalla di Peter Gabriel nel 2007, ha pubblicato sette album in studio, l’ultimo dei quali nel 2018. Ha raggiunto la notorietà in Italia grazie alla sua collaborazione in Dusty Men, brano di Saule fra i più ascoltati del 2012. È fratello di Tom Baxter, anch’egli artista, famoso per il singolo Better. Diego Bianchi accoglierà in studio poi Andrea Pennacchi, che reciterà un nuovo monologo, e Makkox, che allieterà il pubblico con le sue vignette. Senza dimenticare la Social Top Ten che ricorderà le notizie più curiose e importanti della settimana. In studio anche i tradizionali ospiti fissi Constanze Reuscher, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Filippo Ceccarelli.