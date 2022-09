Propaganda Live stasera su La7: Elodie ospite di Zoro

Dopo l’appuntamento speciale di lunedì scorso dedicato alle elezioni politiche, Diego “Zoro” Bianchi torna alla tradizione. Stasera 30 settembre, come ogni venerdì alle 21.15 su La7, nuova puntata di Propaganda Live. Spazio per un reportage dall’Ucraina dell’inviata Francesca Mannocchi e per un ulteriore focus sulla situazione in Italia dopo la vittoria di Giorgia Meloni alle urne. Grande ospite di stasera sarà però Elodie, cantante e ora anche attrice con il nuovo film Ti mangio il cuore di Mezzapesa. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di La7, dove è possibile trovare servizi delle puntate precedenti.

Propaganda Live, temi e ospiti di stasera 30 settembre 2022 su La7

Il nuovo appuntamento di Propaganda Live si appresta a ricalcare il format tradizionale della stagione. Il conduttore Diego “Zero” Bianchi presenterà un focus sulle recenti elezioni politiche, sondando lo scenario in cui si trova l’Italia dopo la vittoria di Giorgia Meloni. Il reportage cercherà infatti di raccontare sensazioni e reazioni sia dei sostenitori sia degli sconfitti con uno stile immediato e diretto. La puntata di stasera poi vedrà anche la presenza di un nuovo racconto dall’Ucraina grazie alle immagini e le parole di Francesca Mannocchi, inviata di La7 sul campo. La giornalista racconterà la situazione al fronte, concentrandosi anche sui recenti referendum per l’annessione dei territori alla Russia. Immancabile poi la Social Top Ten, con le notizie più interessanti della settimana anche in base alle interazioni online.

Come detto, però, c’è grande attesa per l’arrivo in studio di Elodie. La cantante, nata da Amici di Maria de Filippi e ora sulla cresta dell’onda musicale, ripercorrerà la sua carriera dagli esordi agli ultimi sviluppi. Per Propaganda Live infatti presenterà Ti mangio il cuore, film di Pippo Mezzapesa che segna il suo esordio sul grande schermo. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, è in sala dallo scorso 22 settembre e racconta la storia di due famiglie mafiose della Puglia settentrionale. Oltre a Elodie, ci sarà anche la giovane cantautrice italiana Joan Thiele, che ha scritto con l’artista ed Elisa il brano Proiettili, soundtrack del film. In studio anche gli ospiti fissi della trasmissione. Presenti infatti Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Andrea Pennacchi, Makkox e Francesca Schianchi.