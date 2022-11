Propaganda Live, stasera su La7 Branduardi e Sabina Guzzanti

Nuovo appuntamento con Propaganda Live, talk televisivo di intrattenimento e analisi di La7. Stasera 18 novembre alle 21.25 Diego Bianchi tornerà a raccontare l’attualità italiana e internazionale, con gli ultimi aggiornamenti dall’Ucraina, l’inizio del Mondiale in Qatar e le novità politiche del nostro Paese. Protagonista del nuovo reportage di Zoro sarà Don Luigi Ciotti, con cui si parlerà di immigrazione. Ospiti in studio il cantautore Angelo Branduardi che si esibirà dal vivo e l’attrice cabarettista Sabina Guzzanti. Ad animare il dibattito le vignette di Makkox, i monologhi di Pennacchi e le discussioni con Ceccarelli, Celata e le altre presenze fisse della trasmissione. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 18 novembre 2022 su La7

La puntata odierna di Propaganda Live si concentrerà come sempre sull’attualità italiana. Innanzitutto spazio a un nuovo reportage di Diego Bianchi. Il giornalista e presentatore della trasmissione presenterà il suo servizio da Torino, dove ha incontrato Don Luigi Ciotti. Il sacerdote e fondatore dell’Associazione Libera contro le mafie discuterà circa la gestione dell’immigrazione, analizzando l’operato del Governo Meloni. Sarà occasione per spiegare gli ultimi aggiornamenti da Bali, dove il presidente del Consiglio ha partecipato al G20. Sebbene non ci siano annunci ufficiali, è possibile inoltre che si parli della guerra in Ucraina con la recente esplosione in Polonia che ha spaventato il mondo. Non si esclude poi un focus sul Mondiale in Qatar, al via domenica 20 novembre.

Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi ci sarà Sabina Guzzanti. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv. pic.twitter.com/QBO9BcLUz2 — Propaganda Live (@welikeduel) November 18, 2022

Il dibattito vanterà la presenza come sempre di alcuni ospiti in studio. Stasera 18 novembre a Propaganda Live arriverà l’attrice e cabarettista Sabina Guzzanti, sorella di Corrado e Caterina. L’interprete discuterà di attualità, oltre che della sua carriera al cinema e dei progetti futuri. Spazio poi al momento musicale con la presenza di Angelo Branduardi, che si esibirà dal vivo con alcuni suoi brani immortali. Andrea Pennacchi invece interpreterà un nuovo monologo, mentre Makkox allieterà la serata con le irriverenti vignette. Infine, parteciperanno alla discussione gli ospiti fissi Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher e Francesca Scianchi. La Social Top Ten fornirà utili spunti con le notizie più chiacchierate in Rete.