Propaganda Live, stasera su La7: da Giorgio Parisi a Serena Dandini: temi e ospiti della puntata

Dopo lo stop dovuto alle festività natalizie, Propaganda Live ritorna stasera, venerdì 14 gennaio 2022, alle 21.15 su La7. Come di consueto, Diego Bianchi e un ricco parterre di ospiti commenteranno le ultime notizie della settimana, approfondendole con inchieste e interviste inedite. Alla quota intrattenimento ci penserà, invece, la Propaganda Orchestra, pronta a deliziare il pubblico con le sue performance live.

Questa sera torna #propagandalive con la prima puntata del 2022.

In studio con noi ci sarà Serena Dandini. Appuntamento alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/Ek49DjDBls — Propaganda Live (@welikeduel) January 14, 2022

Propaganda Live: Diego Bianchi intervista Giorgio Parisi e Serena Dandini

Nella prima parte della puntata, Diego Bianchi si collegherà con il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi e discuterà con lui dei principali fatti dell’attualità nazionale e internazionale, con un occhio di riguardo alle ultime novità legate all’emergenza sanitaria e alle misure adottate dal governo per arginare l’incremento dei contagi. Poi, spazio a un’intervista esclusiva a Serena Dandini che, per la prima volta, calcherà il palco di Propaganda Live. Con la conduttrice di alcuni dei programmi cult della televisione italiana come L’ottavo nano si parlerà dei temi caldi del momento, tra cui la corsa al Quirinale.

Questa sera sarà con noi il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. Ci vediamo alle 21.15 su @La7tv #propagandalive pic.twitter.com/eUiZBQGGpl — Propaganda Live (@welikeduel) January 14, 2022

Propaganda Live: un reportage sul lavoro dei medici di famiglia

Il primo reportage del nuovo anno, invece, sarà tutto dedicato alla figura dei medici di famiglia. Bianchi ha trascorso un po’ di tempo nello studio della Dottoressa D’Angelo tra visite, tamponi, vaccini e le mille difficoltà legate alla complicata gestione della pandemia. Non mancheranno, ovviamente, le rubriche storiche della trasmissione, tra cui lo ‘Spiegone Damilano’, l’editoriale curato dal direttore de L’Espresso, le vignette del fumettista Makkox, la ‘Social Top Ten’ e la ‘Var di puntata’, una selezione dei contenuti più interessanti tra quelli pescati sui social.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto al cast fisso (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata), tra gli ospiti della puntata di Propaganda Live di questa sera figurano anche l’attrice e autrice Sabina Guzzanti, l’attore Andrea Pennacchi, che metterà in scena un nuovo monologo, e il duo composto da Mauro Durante, uno dei grandi nomi della musica folk italiana, e Justin Adams, celebre chitarrista inglese.