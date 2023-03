Propaganda Live, stasera su La7 i genitori di Giulio Regeni e Alborosie

Nuovo appuntamento su La7, stasera 24 marzo alle 21.25, con Propaganda Live. Alla conduzione, come da tradizione, Diego Bianchi in arte Zoro. Fra reportage esclusivi e testimonianze inedite, la trasmissione farà la spola fra politica e cronaca, analizzando i principali eventi in Italia e nel mondo. Si parlerà infatti della crisi climatica con il recente rapporto Onu, ma anche della manifestazione arcobaleno a Milano. Tanti anche gli ospiti, tra cui i genitori di Giulio Regeni ancora alla ricerca di verità e giustizia per il loro figlio. Presenti poi lo scrittore Paolo Giordano e il cantautore italo-giamaicano Alborosie. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Propaganda Live, anticipazioni e ospiti di stasera 24 stasera 2023 su La7

La puntata odierna di Propaganda Live trasmetterà un nuovo reportage del conduttore Diego Bianchi che come sempre analizza la settimana italiana. Sarà occasione per tornare sulla manifestazione delle famiglie Lgbt a Milano che ha protestato contro lo stop delle registrazioni al Comune. Prevista inoltre un’ulteriore mobilitazione pubblica per domani pomeriggio a Genova. Ci sposterà in seguito su Camera e Senato, per ascoltare e analizzare le comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Attenzione anche all’attualità con l’ultimo report dell’Ipcc sulla crisi climatica, con cui l’Onu ha lanciato un forte allarme a tutto il mondo. Assieme allo scrittore Paolo Giordano si dibatterà su quanto il nostro pianeta stia rischiando per la scelleratezza umana, che punta ancora verso la direzione sbagliata.

Per la prima volta a Propaganda Live arriveranno Claudio Regeni e Paola Deffendi, i ancora in cerca di giustizia per il figlio Giulio. Il processo è al momento fermo, ma non hanno mai smesso di gridare a gran voce il loro desiderio di verità. Con Zoro faranno il punto della situazione, fra lunghe battaglie del passato e possibili scenari futuri. Nel corso della puntata spazio a un nuovo monologo di Andrea Pennacchi e, per la prima volta, alla lettura di un testo da parte dell’attrice Annagaia Marchioro. Non mancherà l’ospite musicale, che stasera 24 marzo sarà il cantautore italiano naturalizzato giamaicano Alborosie. All’anagrafe Alberto d’Ascola, ripercorrerà la sua carriera e canterà un brano in studio. Come sempre, ci saranno Makkox con le vignette satiriche e la Social Top Ten per le notizie dal web. Dibattito aperto con gli opinionisti Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Paolo Celata.