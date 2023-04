Propaganda Live, stasera su La7 emergenza climatica e migranti

Nuovo appuntamento con Diego Bianchi, in arte Zoro, e il suo Propaganda Live su La7. Stasera 14 aprile, come sempre a partire dalle 21.25, ci si concentrerà su due gravi emergenze del nostro tempo. Al centro della puntata infatti la questione migranti, con nuovi aggiornamenti dai mari, e la crisi climatica che si sta abbattendo sul pianeta. Immancabile infine anche lo spazio musicale, con l’arrivo in studio del cantante francese Ben l’Oncle Soul, vera e propria rivelazione internazionale del soul. La visione dell’episodio sarà disponibile anche in contemporanea streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è possibile trovare inoltre le puntate precedenti della stagione.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 14 aprile 2023 su La7

La nuova puntata di Propaganda Live si aprirà con un nuovo focus sul Bangladesh in compagnia della giornalista Francesca Mannocchi. L’inviata di La7, oggi in studio mentre sette giorni fa era in collegamento web, presenterà nuovi stralci del suo reportage dall’Asia, dove la crisi climatica sta colpendo senza freno. Vittima dell’erosione di acqua e forte vento, l’area è ormai teatro di una migrazione di massa. Sempre più abitanti si vedono costretti a lasciare le proprie case, sperando in un rifugio sicuro altrove. Le stime degli esperti riportano che entro la metà del secolo il 15 per cento del territorio sarà ormai sott’acqua. In studio, Zoro ne discuterà anche con i suoi ospiti fissi al tavolo, Francesca Schianchi, Paolo Celata, Filippo Ceccarelli e Constanze Reuscher.

A seguire, tornerà ancora una volta negli studi di Propaganda Live Vittorio Alessandro. L’ex portavoce della Guardia costiera, già ospite durante le scorse settimane, consentirà alla trasmissione di focalizzarsi sul tema migranti. Con aggiornamenti direttamente dai mari e da Lampedusa, si proverà a decifrare la situazione attuale e la risposta del Governo Meloni. C’è attesa anche per l’ormai tradizionale spazio musicale, che ogni settimana vede la presenza di uno o più artisti della scena italiana o internazionale. Stasera 14 aprile sbarcherà Ben l’Oncle Soul, al secolo Benjamin Duterde, star francese della musica soul. Dal suo debutto nel 2004 ha scalato le classifiche, divenendo un vero fenomeno mondiale. Sugli scudi le sue versioni di Soulman e di Seven Nation Army degli White Stripes. A Propaganda Live il nuovo monologo di Andrea Pennacchi e la satira di Makkox. In studio la Social Top Ten per le migliori notizie dal web.