Propaganda Live: reportage in Calabria tra Regionali e incendi, i temi della puntata in onda stasera venerdì 1 ottobre 2021 su La7

Ritorna anche stasera, venerdì 1 ottobre 2021, alle 21.15 su La7, il consueto appuntamento settimanale con Diego Bianchi e il suo Propaganda Live. Tra lunghe inchieste, interviste a nomi di spicco del panorama politico e culturale italiano e internazionale e una sana dose di satira, il giornalista accompagna i telespettatori in un viaggio tra i temi più dibattuti della settimana, offrendone una lettura diversa e fuori dalle righe. A riempire pause e intermezzi la musica della Propaganda Orchestra e le performance dal vivo degli ospiti.

Propaganda Live: cosa sapere della puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: un reportage sulla corsa al voto in Calabria

A occupare buona parte della diretta sarà un reportage dalla Calabria dove, domenica 3 e lunedì 4 ottobre, si voterà per le elezioni regionali. Diego Bianchi tornerà nuovamente a parlare con Bruno Bartolo, sindaco di San Luca, uno dei pochi comuni italiani ancora alle prese con la zona rossa e con un numero elevato di decessi dovuti al Covid. Successivamente, incontrerà la figlia di una vittima di mafia, il cui corpo fu ritrovato abbandonato tra i boschi dell’Aspromonte. Infine, proverà a osservare da vicino e toccare con mano tutti i danni causati dagli incendi che, nel corso della scorsa estate, hanno distrutto buona parte del patrimonio boschivo calabro. Non mancheranno, ovviamente, le solite rubriche fisse: dall’immancabile ‘Spiegone Damilano’ alle ironiche vignette di Makkox, passando per la ‘Social Top Ten’ e la ‘Var’ a conclusione della serata.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto al parterre storico (il direttore de L’Espresso Marco Damilano, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, il giornalista del TgLa7 Paolo Celata e la corrispondente italiana del Die Welt Constanze Reuscher), si alterneranno sul palcoscenico di Propaganda Live il professore Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, che commenterà col conduttore lo scenario politico e socio-culturale del nostro Paese, gli attori Valerio Aprea e Andrea Pennacchi con due, esclusivi monologhi inediti e, in collegamento, la dottoressa Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese. Spazio anche a un altro episodio della striscia 15 minuti con Antonella Attili e Lorenzo Gioielli e, naturalmente, alla musica con il ritorno delle Karma B e l’esibizione della band milanese Casino Royale.