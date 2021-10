È tutto pronto per il quinto appuntamento di Propaganda Live, in onda stasera, venerdì 8 ottobre 2021, alle 21.15 su La7. Tra interessanti inchieste, interviste a personaggi del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo, gag satiriche e performance musicali, Diego Bianchi ritorna sul palcoscenico per commentare i risultati della tornata elettorale del 3 e 4 ottobre assieme al cast fisso e a un nutrito parterre di ospiti. Come ogni puntata, non mancherà l’intrattenimento: a occuparsene, la Propaganda Orchestra e l’ospite, pronto a offrire al pubblico un’inedita esibizione live.

Questa sera faremo #propagandalive insieme a Paolo Rossi, Antonella Attili, Lorenzo Gioielli, Andrea @Pennacchiiiii, Cristina Pellegrino e @carolafrediani. Appuntamento alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/hqFMnGci1i — Propaganda Live (@welikeduel) October 8, 2021

Propaganda Live: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: di cosa si parlerà nella puntata di stasera

Al centro della puntata di stasera, un approfondito reportage dedicato al racconto delle giornate elettorali che hanno coinvolto, in tutta Italia, oltre 1157 comuni. Spazio al commento dei risultati, con le opinioni a caldo dei candidati e le analisi di vinti e vincitori. Non mancheranno, ovviamente, le rubriche fisse che rappresentano ormai un vero e proprio must della tradizione: dal celebre ‘Spiegone Damilano’, breve editoriale del direttore de L’Espresso sulle vicende chiave della settimana, alle vignette satiriche del fumettista Makkox, passando per la ‘Social Top Ten’, una rassegna dei contenuti più interessanti pescati dal web, e la ‘Var’ finale, a conclusione della diretta.

Propaganda Live: chi sono gli ospiti della puntata di stasera

Accanto ai giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Constanze Reuscher, il palco di Propaganda Live accoglierà il professor Romano Prodi che, attraverso il suo ultimo libro Strana vita, la mia, parlerà della sua esperienza politica e degli entusiasmi e delle delusioni vissuti, negli ultimi anni, dal Paese. Successivamente, in collegamento, il conduttore dialogherà con l’esperta di cybersecurity Carola Frediani, soffermandosi soprattutto sul lungo blocco dei social verificatosi lunedì scorso. Gli attori Andrea Pennacchi e Cristina Pellegrino, invece, porteranno due monologhi inediti: in particolare, il primo, nei panni del Poiana, esprimerà il suo giudizio sulla sconfitta subita dalla Lega. Di argomento strettamente politico anche l’intervento del comico e cabarettista Paolo Rossi che, con un contributo video, darà la sua personale interpretazione del recente festival elettorale. Infine, ritorna, anche questa settimana, l’immancabile sketch 15 minuti, interpretato da Antonella Attili e Lorenzo Gioielli. Tra un ospite e l’altro, il pubblico potrà lasciarsi coinvolgere dalle note del repertorio della rapper Rosa White.