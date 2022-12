Propaganda Live, stasera su La7 ospiti Guccini e Gipi

Nuovo appuntamento con Diego Bianchi e il suo Propaganda Live. Stasera 9 dicembre, alle 21.15 su La7, andrà in onda l’ultima puntata della stagione, dato che le dirette riprenderanno il prossimo gennaio. Zoro ha in programma vari spunti di riflessione in un episodio che si arricchirà della presenza di grandi ospiti dal mondo dello spettacolo. In studio infatti Francesco Guccini per un racconto della sua carriera e il fumettista Gipi, che illustrerà al pubblico e alle presenze in onda la sua arte. Spazio alla politica con la candidatura di Elly Schlein alla segreteria del PD e al calcio con un approfondimento sul Mondiale in Qatar. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 9 dicembre 2022 su La7

Il Mondiale in Qatar ed Elly Schlein, i temi caldi della puntata

La nuova puntata di Propaganda Live avrà inizio con l’ultimo reportage stagionale di Diego Bianchi, stavolta volato in Qatar per un focus sul Mondiale. Sarà occasione per approfondire i temi principali della massima competizione calcistica al mondo, soffermandosi sui lati più oscuri. Di rientro in studio si passerà a parlare della candidatura di Elly Schlein alla segreteria del Partito Democratico. All’anagrafe Elena Ethel Schlein, è una politica italiana in possesso delle cittadinanze svizzera e statunitense e si presenta come volto nuovo al prossimo congresso del PD. Zoro ne analizzerà la linea d’azione e i potenziali margini di manovra.

Sulle note di "Bella ciao", Elly Schlein ha lanciato la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico: "Non siamo qui per una resa dei conti identitaria ma per dare vita a un partito plurale". pic.twitter.com/hVtqrfbFbl — Tg3 (@Tg3web) December 4, 2022

A seguire, Propaganda Live volerò in Somalia dove Francesca Mannocchi mostrerà la situazione della gente sull’orlo della carestia. A Baidoa la popolazione si trova nel pieno di una crisi alimentare e climatica derivata dall’ennesima stagione delle piogge mancata. Centinaia di migliaia di persone hanno cercato rifugio in città, non solo dal caldo torrido, ma anche dal terrorismo di al Shaabab. Infine, spazio anche ad Andrea Pennacchi con suo nuovo monologo e a Makkox con le sue immancabili vignette. La Social Top Ten tornerà anche oggi con un approfondimento sulle notizie più chiacchierate del web. In studio anche gli ormai consueti volti fissi della trasmissione con Paolo Celata, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi e Constanze Reuscher.

Guccini e Gipi, tutti gli ospiti di Diego Bianchi

Non solo inchieste e politica, ma anche momenti leggeri. Propaganda Live non mancherà anche stasera con i suoi spazi dedicati alla musica e allo spettacolo. Per l’occasione, Diego Bianchi ospiterà in studio Francesco Guccini, che ripercorrerà i suoi 55 anni di carriera. Sarà occasione anche per presentare l’ultimo album del cantante, Canzoni da intorto, 25esimo disco in studio a 10 anni di distanza dall’ultimo progetto. Disponibile dal 18 novembre, non è presente sulle piattaforme streaming ma solo in formato fisico. Dopo il cantautore arriverà in studio il fumettista Gipi, al secolo Gianni Pacinotti, che racconterà la sua arte al pubblico. Disegni e tavole hanno sempre in mente l’idea di unire avventura e realismo in un connubio che non dimentica il vissuto personale. Infine spazio anche a un intermezzo musicale di Margherita Vicario.