Propaganda Live, stasera su La7 ospiti Giorgia e Antonio Rezza

Nuovo appuntamento con Propaganda Live. Stasera 2 dicembre, come ogni venerdì alle 21.25 su La7, Diego Bianchi torna con una puntata dedicata all’attualità italiana e internazionale. In primo piano la tragedia di Ischia, con un reportage dello stesso Zoro dall’isola che riporterà la voce degli abitanti e dei soccorritori. In studio anche ospiti dal mondo dello spettacolo, con l’arrivo di Giorgia e dell’attore Antonio Rezza. Spazio poi per un video inedito con protagonista il compianto Paolo Rossi e per un monologo di Valerio Aprea. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è possibile trovare gli episodi delle scorse settimane.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 2 dicembre 2022 su La7

Il nuovo episodio di Propaganda Live si concentrerà, come anticipato, sul disastro di Ischia. Diego Bianchi infatti si è recato sull’isola dove una frana, a seguito della pioggia torrenziale, ha travolto il paesino di Casamicciola, provocando 11 vittime e cinque feriti. Zoro racconterà la situazione dopo il maltempo e i preparativi per lo sgombero di circa mille abitanti. Proprio questi ultimi esprimeranno le loro emozioni e stati d’animo in queste ore drammatiche. Spazio anche per le parole dei soccorritori sopraggiunti sul posto per aiutare lo sgombero dei detriti e le ricerche dei dispersi. L’appuntamento settimanale con Propaganda Live potrebbe poi anche concedere un po’ di spazio per gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e per la manovra del Governo Meloni.

Non mancheranno, come da tradizione, momenti più distesi grazie alla presenza di personalità dal mondo dello spettacolo. In studio sarà ospite l’attore Antonio Rezza, che presenterà il suo film Il Cristo in gola, fuori concorso al Torino Film Festival. Protagonista è, come si intuisce dal titolo, lo stesso Figlio di Dio, che però invece di parlare resta in silenzio oppure urlare fonemi senza senso sulle ginocchia di Maria. Propaganda Live inoltre ospiterà per la prima volta la cantante Giorgia, che dovrebbe parlare del suo nuovo album Blu in uscita il 13 gennaio 2023. Già disponibile il primo singolo, Normale, in radio e su tutte le piattaforme dallo scorso 4 novembre con il videoclip diretto da Rocco Papaleo. A seguire, Zoro mostrerà un video inedito con protagonista Paolo Rossi, storico volto della Nazionale al Mondiale ‘82. Valerio Aprea reciterà poi un monologo personale, Makkox mostrerà le sue vignette satiriche.