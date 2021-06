Propaganda Live ritorna stasera 4 giugno per l’ultimo appuntamento della stagione, alle 21.20 su La7. Al centro del programma satirico condotto da Diego Bianchi, temi caldi come il caso Regeni, la campagna vaccinale e le prossime mosse del governo Draghi.

Propaganda live: di cosa si parlerà nell’ultima puntata

Oltre alle canoniche rubriche e agli interventi del fumettista Makkox, il raccontone della settimana sarà un riepilogo dei fatti salienti di quest’anno. Dai momenti topici del passaggio dal governo Conte bis a quello Draghi all’arrivo dei primi vaccini e all’inizio della campagna vaccinale, tra battute d’arresto e primi risultati.

Questa sera sarà con noi anche Memo Remigi e, special guest dell’ultima top ten di stagione, Carlo Massarini.#propagandalive pic.twitter.com/sdia9yeDmG — Propaganda Live (@welikeduel) June 4, 2021

Propaganda live: gli ospiti della puntata del 4 giugno



Accanto agli ospiti di rito, da Marco Damilano a Francesca Schianchi, passando per Paolo Celata e Constanze Reuscher, la trasmissione ospiterà Claudio e Paola Regeni, genitori del ricercatore ucciso in Egitto nel 2016 in circostanze non ancora chiarite. I coniugi discuteranno con Zoro degli ultimi sviluppi del caso, tra cui la decisione del gup di Roma di rinviare a giudizio quattro appartenenti agli 007 egiziani per aver sequestrato, torturato e ucciso il 28enne. Nel corso della diretta, interverranno anche il comico Paolo Rossi e gli attori Valerio Aprea e Antonella Attili, con un interessante monologo a due voci. Immancabile la partecipazione di Andrea Pennacchi, nel ruolo del Pojana, e di Fabio Celenza con le sue originali parodie. A condire il tutto, tanta buona musica: oltre alle performance della Propaganda Orchesra, saliranno sul palco il duo rivelazione di Sanremo 2021 Colapesce-Dimartino e la cantante Tahnee Rodriguez. Presente anche Memo Remigi e special guest star della social top ten Carlo Massarini.