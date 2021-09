Propaganda Live: reportage e ospiti della puntata in onda stasera 24 settembre 2021 su La7

Diego Bianchi e il suo Propaganda Live ritornano stasera, venerdì 24 settembre 2021, alle 21.15 su La7, con il terzo appuntamento della stagione. Tra inchieste, satira politica, vignette, interviste e sketch, il giornalista e il suo parterre di ospiti aiutano il pubblico in studio e a casa a barcamenarsi tra le notizie più calde dell’attualità e del costume, offrendo spunti e chiavi di lettura utili a decifrare e capire quello che succede in Italia e nel mondo. A riempire gli intermezzi tra un approfondimento e l’altro ci pensa la musica della Propaganda Orchestra, guidata dal chitarrista Roberto Angelini, e gli artisti che, di volta in volta, si esibiscono in straordinarie e inedite performance live.

Questa sera faremo #propagandalive insieme ad Antonella Attili, Mia Canestrini, Lorenzo Gioielli, Maurizio Milani, Cristina Pellegrino e Andrea Pennacchi. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/lsiH8NbWpP — Propaganda Live (@welikeduel) September 24, 2021

Propaganda Live: cosa sapere della puntata di stasera

Propaganda Live: la campagna elettorale di Roma vista da Diego Bianchi

Il fulcro della puntata di stasera saranno le elezioni amministrative che, tra 8 giorni, vedranno coinvolti 1157 comuni italiani, tra cui Milano, Roma, Bologna, Napoli, Torino e Trieste. Ed è proprio nella Capitale che è ambientato il reportage che verrà proposto, nel corso della trasmissione, da Diego Bianchi. Un vero e proprio viaggio tra campagne elettorali, candidati, periferie e difficoltà nella gestione dei rifiuti. Non mancheranno, come ogni settimana, le storiche rubriche del programma: dallo ‘Spiegone Damilano’ agli ironici schizzi di Marco ‘Makkox’ D’Ambrosio, passando per la ‘Social Top Ten’, i contributi degli inviati sparsi per la penisola e la conclusione della serata con l’ormai rinomata ‘Var’.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto agli habitué (il direttore de L’Espresso Marco Damilano, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, la corrispondente italiana del Die Welt Constanze Reuscher e il giornalista del TgLa7 Paolo Celata), saranno ospiti di Propaganda Live Enrico Mentana, direttore del TgLa7, per parlare dell’imminente corsa alle urne, l’attrice Cristina Pellegrino con un nuovo monologo, il comico Maurizio Milani, l’attore Andrea Pennacchi con un filmato esclusivo, la zoologa e ricercatrice Mia Canestrini e il duo di attori Antonella Attili e Lorenzo Gioielli, protagonisti di nuovo episodio della striscia comica 15 minuti. L’intrattenimento musicale, invece, sarà affidato ai ritmi ipnotici e alla voce straordinaria della cantante italiana Elenoir.