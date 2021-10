Propaganda Live stasera su La7: gli sbarchi dei migranti a Roccella Jonica, l’alluvione di Catania e l’intervista a Oliver Stone

La prima serata di La7 propone come ogni venerdì Propaganda Live, in onda stasera 29 ottobre 2021 alle 21.15. Tra momenti di satira, interviste e reportage, Diego Bianchi e il suo parterre di ospiti analizzano e commentano i fatti e i personaggi più in vista della settimana. Senza dimenticare la musica dalla Propaganda Orchestra e dagli ospiti che, di volta in volta, intrattengono il pubblico con speciali performance e jam session live.

Questa sera faranno #propagandalive insieme a noi anche Chiara Valerio, Maurizio Milani, Andrea Pennacchi e le Karma B. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/JS5i91IvIa — Propaganda Live (@welikeduel) October 29, 2021

Propaganda Live: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: il reportage di Diego Bianchi sugli sbarchi a Roccella Jonica, l’alluvione a Catania e l’intervista a Oliver Stone

Al centro della puntata di questa sera, ci sarà il reportage di Bianchi sull’immigrazione. Il giornalista ha viaggiato fino a Roccella Jonica, da 20 anni meta di sbarchi che, ormai, non fanno più notizia. Negli ultimi tempi, tuttavia, la situazione è drasticamente peggiorata e il comune, da sempre aperto a prestare il primo soccorso, si è trovato a fare i conti con numeri non più sostenibili. Zoro ha intervistato il sindaco e i volontari che si occupano in prima linea dell’accoglienza e ha documentato, in presa diretta, l’arrivo di un gruppo di migranti (tratti in salvo al largo di Roccella) nel porto di Reggio Calabria. Dopo aver lasciato le terre calabresi e attraversato lo Stretto di Messina, si è spostato in Sicilia, nello specifico a Catania, per documentare la situazione e riprendere alcune testimonianze del tragico alluvione iniziato lo scorso mercoledì. Nella seconda parte della trasmissione, poi, spazio a un’intervista esclusiva al regista Oliver Stone, due volte premio Oscar. Non mancheranno, naturalmente, le rubriche fisse, ormai entrate nella storia del programma: dalle vignette del fumettista Makkox allo ‘Spiegone Damilano’, fino alla ‘Social Top 10’, raccolta dei contenuti più curiosi pescati sul web.

Questa sera a #propagandalive l'intervista esclusiva di Diego Bianchi a Oliver Stone. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/OUKCkfpNmk — Propaganda Live (@welikeduel) October 29, 2021

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata, da Lillo a Chiara Valerio

Oltre ai giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Constanze Reuscher, sul palco di Propaganda Live si alterneranno anche il comico e conduttore Lillo, uno dei concorrenti più amati del fortunatissimo show targato Amazon Prime LOL, la scrittrice Chiara Valerio, l’attore Andrea Pennacchi (che porterà in scena un nuovo monologo), il comico Maurizio Milani e il duo Lorenzo Gioielli e Antonella Attili, con un episodio inedito della striscia 15 minuti. L’intrattenimento musicale, invece, sarà affidato alle estrose Karma B e alla band inglese The Ramona Flowers.