Propaganda Live: Greta Thunberg e gli altri ospiti della puntata in onda stasera venerdì 17 settembre 2021 su La7

Dopo il buon esordio della scorsa settimana, stasera, venerdì 17 settembre 2021, alle 21.15, ritorna l’appuntamento di La7 con Propaganda Live, la trasmissione satirica che, tra informazione e intrattenimento, approfondisce e analizza le questioni più discusse della politica, dell’attualità e del costume. Tra interviste, inchieste, filmati e uno sguardo ai social, Diego Bianchi e il suo equipaggio suggeriscono una lettura dei fatti originale e un punto di vista sulle notizie ben lontano da quello più mainstream offerto da stampa e telegiornali. Il tutto condito, di volta in volta, dalla musica della Propaganda Orchestra e dalle performance live di artisti italiani e internazionali.

Propaganda Live: Tutte le anticipazioni sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: Diego Bianchi intervista Greta Thunberg

Al centro della puntata di stasera, come già annunciato sul profilo Twitter del programma da qualche giorno, un reportage da Stoccolma a 3 anni dalla nascita dei Friday for Future con l’intervista esclusiva di Diego Bianchi all’attivista svedese Greta Thunberg. L’occasione perfetta per portare in prima serata la questione del cambiamento climatico e l’urgenza, per governi e capi di stato, di definire una serie di misure in grado di arginarlo e assicurare un futuro sereno al Pianeta e alle nuove generazioni. Come ogni settimana, spazio poi alle rubriche storiche: dallo ‘Spiegone Damilano’ alle vignette di Makkox, passando per la ‘Social Top Ten’ e la ‘Var di puntata’, inframmezzate da contributi video da parte di inviati sparsi per l’Italia e per il mondo.

Propaganda Live: Tutti gli ospiti della serata

Accanto alle presenze fisse, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, il direttore de L’Espresso Marco Damilano, il giornalista del TgLa7 Paolo Celata e la corrispondente italiana del Die Welt Constanze Reuscher, si alterneranno sul palco di Propaganda Live anche l’attrice Sabina Guzzanti, ritornata da poco dal Festival di Venezia dove ha presentato il suo ultimo film, Spin Time. Che fatica la democrazia!, il comico Luca Bizzarri e l’attore Andrea Pennacchi. Ritornano anche le strampalate missioni di Memo Remigi e Leonardo Parata, gli immancabili monologhi di Antonella Attili e Lorenzo Gioielli e gli sketch di Maurizio Milani. L’intrattenimento musicale, invece, è tutto affidato alle Karma B.