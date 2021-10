Propaganda Live su La7: Cgil, il Nobel Parisi e l’intervista a Patti Smith, temi e ospiti della puntata

Come ogni settimana, la prima serata di La7 propone un nuovo appuntamento con Propaganda Live, in onda stasera, venerdì 15 ottobre 2021, alle 21.15. Tra servizi, reportage e momenti di satira, Diego Bianchi commenterà con gli ospiti in studio e in collegamento le notizie degli ultimi sette giorni. E, affidandosi ai social, proverà a capire il sentiment della Rete sui temi più discussi dell’attualità italiana e internazionale. Non mancherà, come al solito, l’intrattenimento musicale, tutto affidato alle jam session live della Propaganda Orchestra.

Propaganda Live: le cose da sapere sulla puntata in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: il reportage di Diego Bianchi sull’assalto alla CGIL e l’intervista esclusiva a Patti Smith

Focus della puntata di questa sera sarà il reportage di Diego Bianchi dedicato al racconto della giornata di sabato 9 ottobre. Assieme alla sua fedele telecamera, il giornalista ha documentato la violenza della protesta dei manifestanti no vax e no green pass e, soprattutto, la devastazione della sede romana della CGIL. Spazio anche agli ultimi scampoli di campagna elettorale in vista dei ballottaggi che, domenica 17 e lunedì 18 ottobre, sveleranno i nomi dei nuovi sindaci di Roma e Torino. Probabilmente, però, il contenuto che richiamerà maggiormente l’attenzione dei telespettatori sarà l’intervista esclusiva a Patti Smith. La rocker parlerà della sua visione del mondo attraverso la musica, del tanto atteso ritorno dei live, degli Stati Uniti e dell’importanza del voto. A contorno, ritroveremo, come ogni venerdì, tutte le rubriche fisse della trasmissione: dallo Spiegone Damilano, editoriale curato dal direttore de L’Espresso alle graffianti vignette del fumettista Makkox, fino alla Social Top Ten, rassegna dei post e dei tweet più esilaranti scovati sul web.

Propaganda Live: gli ospiti della serata

Accanto al gruppo degli aficionados (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Constanze Reuscher), sul palcoscenico di Propaganda Live si alterneranno il Professor Giorgio Parisi, appena insignito del premio Nobel per la fisica, lo scrittore Roberto Saviano e il disegnatore israeliano Asaf Hanuka, che parleranno della graphic novel Sono ancora vivo, recentemente pubblicata da Bao Publishing e ispirata alla storia dell’autore di Gomorra. Ritorneranno anche gli attori Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, con due monologhi inediti, e Antonella Attili e Lorenzo Gioielli con la striscia 15 minuti. A completare un parterre già ricchissimo la band Lora and The Stalker, che allieterà il pubblico con un’entusiasmante performance dal vivo.