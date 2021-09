Propaganda Live: reportage e ospiti della puntata in onda stasera venerdì 10 settembre su La7

Dopo la pausa estiva, riparte stasera, venerdì 10 settembre 2021, su La7 alle 21.15, la nuova stagione di Propaganda Live, il programma di attualità e satira politica condotto da Diego Bianchi. Tra inchieste, reportage e momenti di puro intrattenimento, il giornalista guiderà il pubblico in un viaggio tra gli scenari e i fatti più recenti, con interviste a esperti in materia e una serie di analisi e approfondimenti utili a chiarire i nodi delle questioni più controverse.

Propaganda Live: il reportage da Kabul di Francesca Mannocchi

A giudicare dagli spoiler diffusi dal profilo Twitter ufficiale di Propaganda Live, il focus della puntata di stasera sarà l’Afghanistan. Il dibattito su quanto sta succedendo a Kabul partirà da un esclusivo reportage realizzato dalla giornalista Francesca Mannocchi e dal fotografo Alessio Romenzi, che hanno trascorso lì le due settimane precedenti alla presa del potere da parte dei talebani. In un lungo giro tra le diverse province, hanno incontrato attivisti e milizie armate che combattevano contro gli ‘studenti di Dio’, e documentato la grave crisi umanitaria che, da anni, affligge il paese. Nel loro contributo, ci sono le ultimi immagini di un Afghanistan libero e i momenti precedenti alla caduta della capitale e alle prime operazioni di evacuazione. Che hanno seguito, in presa diretta, prima di far ritorno in Italia. Non mancherà il graffio satirico delle vignette e degli interventi di Makkox, l’ormai storico ‘spiegone Damilano’, la Social Top Ten, gli interventi video di inviati sparsi per tutt’Italia e per il mondo, il ‘raccontone’ di puntata, i monologhi di grandi nomi del cinema e del teatro e la tradizionale Var, raccolta dei momenti salienti della serata attraverso una selezione dei migliori tweet recuperati sotto l’hashtag #propagandalive.

In studio con noi Francesca Mannocchi, che ci presenterà in esclusiva il reportage girato in Afghanistan con Alessio Romenzi.

Propaganda Live: tutti gli ospiti di stasera

Accanto al cast fisso della trasmissione, composto dal fumettista Marco ‘Makkox’ D’Ambrosio, il direttore de L’Espresso Marco Damilano, la giornalista de La Stampa Francesca Schianchi, la corrispondente italiana del Die Welt Constanze Reuscher e il giornalista del TgLa7 Paolo Celata, questa sera faranno la loro comparsa anche la reporter Francesca Mannocchi, l’attore veneto Andrea Pennacchi, l’insegnante e scrittrice Viola Ardone, le attrici Antonella Attili e Cristina Pellegrino, il regista e attore Lorenzo Gioielli e il comico Maurizio Milani. Per quanto riguarda invece lo spazio solitamente dedicato alla musica, a riempirlo ci penseranno, oltre alla Propaganda Orchestra guidata da Roberto Angelini, anche due ospiti d’eccezione: il chitarrista americano Stanley Jordan e la The shakes live band con Tahnee Rodriguez, Ibrahima N’Diaye e Oumy N’Diaye.