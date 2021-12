Propaganda Live, stasera su La7: reportage di Diego Bianchi da Arquata del Tronto e intervista a Francesco Rocca, temi e ospiti

È tutto pronto per una nuova puntata di Propaganda Live, in onda questa sera, venerdì 3 dicembre 2021, alle 21.15 su La7. Come di consueto, Diego Bianchi commenterà col suo parterre di ospiti le notizie salienti degli ultimi giorni attraverso servizi, reportage e momenti di satira. A intrattenere il pubblico con tante performance live ci penserà, invece, la Propaganda Orchestra guidata da Roberto Angelini.

Questa sera torna #propagandalive. Sarà con noi @Francescorocca, Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa. Ci vediamo alle 21.15 su @la7tv pic.twitter.com/oTf4gFx52y — Propaganda Live (@welikeduel) December 3, 2021

Propaganda Live: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su La7 alle 21.15

Propaganda Live: il reportage di Diego Bianchi da Arquata del Tronto

Le telecamere di Propaganda Live, questa settimana, porteranno i telespettatori nelle aree del centro Italia colpite dal violento terremoto del 2016, in particolare ad Arquata del Tronto. Lì incontrerà il sindaco Michele Franchi per parlare della ricostruzione post-sisma, una serie di residenti per discutere con loro delle soluzioni abitative di emergenza e, infine, un medico per un focus sull’eventuale impatto della variante Omicron e l’organizzazione delle terze dosi di vaccino in una zona già particolarmente complicata da gestire e da vivere. Non mancheranno, ovviamente, le storiche rubriche della trasmissione: dallo ‘Spiegone Damilano’, editoriale del direttore de L’Espresso sui fatti più caldi dell’attualità nazionale e internazionale, alle vignette del fumettista Marco Makkox D’Ambrosio, passando per la ‘Social Top Ten’ e la ‘Var di puntata’, divertenti rassegne di contenuti social scelti dalla redazione del programma.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto al cast fisso (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Constanze Reuscher), sul palco di Propaganda Live, stasera, si alterneranno la comica Sabina Guzzanti, il presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa Francesco Rocca, gli attori Valerio Aprea e Andrea Pennacchi, che metteranno in scena due nuovi monologhi. Per la quota musica, invece, attesissime le esibizioni della cantante Elenoir e delle travolgenti Karma B.