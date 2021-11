Propaganda Live stasera su La7: l’intervista a Mimmo Lucano e la ricostruzione dopo la tempesta Vaia, temi e ospiti

Diego Bianchi ritorna stasera, venerdì 5 novembre 2021, con una nuova puntata di Propaganda Live, in onda su La7 a partire dalle 21.15. Tra satira, inchieste e performance musicali live, il giornalista ripercorrerà gli eventi salienti degli ultimi sette giorni e ne discuterà con gli ospiti in studio e in collegamento. Non mancheranno le rubriche fisse, ormai componente storica del format, e le jam session della Propaganda Orchestra.

Questa sera torna #propagandalive, in studio con noi Viola Ardone e Lillo.

Ci vediamo alle 21.15 su @La7tv

Propaganda Live: l’intervista di Diego Bianchi a Mimmo Lucano

Uno dei pezzi forti della puntata di questa sera sarà l’intervista esclusiva di Diego Bianchi a Mimmo Lucano. L’ex sindaco di Riace è stato condannato a 13 anni di carcere per presunti illeciti nella gestione dei migranti accolti nel paese, diventato negli anni simbolo di integrazione e patria di un modello di accoglienza noto in tutto il mondo.

Propaganda Live: il reportage sulla ricostruzione a tre anni dalla tempesta Vaia

Per il reportage della settimana, invece, a tre anni da quando la tempesta Vaia ha colpito il nord-est italiano (in particolare l’area delle Dolomiti e delle Prealpi Venete), distruggendo oltre 42 milioni di alberi, Propaganda Live ritorna in quei luoghi per documentare la ricostruzione e raccontare chi sta provando a dar loro una nuova vita. Tra un’intervista e un servizio, spazio ovviamente anche ai pezzi cult del programma: dallo ‘Spiegone Damilano’ alle vignette del fumettista Makkox, fino all’ormai rinomata ‘Social Top Ten’, una raccolta dei contenuti più curiosi raccolti sui social.

Propaganda Live: tutti gli ospiti della serata

Accanto agli habitué del parterre (i giornalisti Marco Damilano, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher e Paolo Celata), faranno la loro comparsa anche il comico Lillo, che tornerà ospite per raccontare al conduttore e al pubblico com’è andata la settimana dopo la grande visibilità regalatagli dall’apparizione nella diretta dello scorso venerdì; la scrittrice napoletana Viola Ardone, che parlerà delle regole non scritte che continuano a rallentare e opprimere la vita di moltissime donne; l’attore Andrea Pennacchi, con un nuovo appuntamento del TG Pojanistan e l’attrice Luisa Merloni, che debutterà sul palco di Propaganda Live con un monologo inedito. L’intrattenimento musicale, invece, sarà affidato al cantautore Fettuccine.