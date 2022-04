Propaganda Live – Diario di guerra, stasera su La7: anticipazioni e ospiti della puntata

Nessuna puntata inedita ma un appuntamento speciale incentrato sulla guerra in Ucraina e i retroscena socio-politici ed economici del conflitto. Stasera, La7 propone Propaganda Live – Diario di guerra, in venerdì 15 aprile 2022 a partire dalle 21.15.

Propaganda Live – Diario di guerra: cosa sapere sulla puntata speciale in onda stasera su La7 alle 21.15

Propaganda Live – Diario di guerra: un racconto del conflitto tappa per tappa

La serata, strutturata come una narrazione a tappe, ripercorrerà gli eventi salienti dell’ultimo mese, dall’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Vladimir Putin fino a oggi, attraverso i reportage realizzati da Francesca Mannocchi e Diego Bianchi. Dai primi servizi dal Donbass e Kramtorsk al viaggio a Przemyśl, città della Polonia diventata meta di centinaia di profughi, arrivati al confine a piedi o in treno, fino al racconto social delle proteste pacifiste organizzate in tutto il mondo e a un focus sui massacri di Bucha e Mariupol.

Propaganda Live – Diario di guerra: il meglio degli ospiti delle puntate precedenti

Immancabile, ovviamente, la quota intrattenimento. Oltre che le jam session della Propaganda Orchestra guidata da Roberto Angelini, il pubblico potrà rivedere alcune delle migliori performance di attori e cantanti che, fino a ora, hanno calcato il palco di Propaganda Live. Da Peppe Barra a Elisa, passando per Fabri Fibra, Colapesce & Dimartino, Dee Dee Bridgewater, gli imperdibili monologhi di Andrea Pennacchi, le vignette di Makkox e gli interventi degli ospiti che hanno arricchito questa stagione del programma. Ma non è tutto. I fan più accaniti potranno ritrovare anche il meglio delle storiche rubriche del format: dallo ‘Spiegone Damilano’, l’editoriale settimanale curato dal giornalista alla ‘Social Top Ten’, una raccolta dei migliori contenuti social, pescati dalla redazione su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok.

Propaganda Live – Diario di guerra: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 7 del digitale terrestre e 107 di Sky, Propaganda Live – Diario di guerra è disponibile anche in diretta streaming e on demand su La7.