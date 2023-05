Propaganda Live, stasera su La7 Zoro ospita Fabrizio Gifuni

Nuovo appuntamento settimanale con Propaganda Live, in onda stasera 19 maggio alle 21.15 su La7. Diego Bianchi analizzerà, come da tradizione, i principali avvenimenti degli ultimi sette giorni assieme a una serie di opinionisti che lo aiuteranno nel dibattito. Fra gli argomenti odierni ci saranno il ponte sullo stretto con le discussioni alla Camera e le recenti alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna. Ospite principale l’attore Fabrizio Gifuni, protagonista del film Rapito di Marco Bellocchio candidato alla Palma d’Oro al Festival di Cannes 2023. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente. Sarà possibile interagire con la redazione tramite i principali canali social.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 19 maggio 2023 su La7

La nuova puntata inizierà anche stasera con un reportage di Diego Bianchi sulla politica italiana. Stavolta Zoro si è recato alla Camera, per seguire le discussioni in merito al ponte sullo stretto di Messina. Assieme a Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata e Francesca Schianchi ne analizzerà costi e benefici, ma soprattutto dubbi e preoccupazioni. A seguire, ci sarà tempo anche per affrontare il tema delle terribili alluvioni che in questi giorni hanno messo in ginocchio l’Emilia-Romagna. Le telecamere di Propaganda Live saranno nei punti più colpiti dalle acque e dal fango, mostrando la distruzione e i danni causati dalle piogge e dall’esondazione dei fiumi. Durante la puntata torneranno anche Andrea Pennacchi per un personale e inedito monologo, ma anche Makkox con le sue vignette satiriche e la Social Top Ten.

Ospite principale di Propaganda Live sarà invece l’attore Fabrizio Gifuni. Vincitore del David di Donatello per la sua performance nei panni di Aldo Moro in Esterno Notte, racconterà cosa ha significato per lui vestire i panni del leader della DC nel grande lavoro del regista Marco Bellocchio. L’interprete inoltre avrà modo di parlare di Rapito, l’ultimo lungometraggio del cineasta attualmente in corsa per la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2023. La narrazione si svolge nel 1858, quando alcuni soldati di Papa Pio IX rapirono il giovanissimo Edgardo Mortara, bolognese di fede ebrea, per educarlo alla religione cattolica. Nel cast, oltre a Gifuni che recita in un ruolo secondario, figurano Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi e Paolo Pierobon.