Propaganda Live, stasera su La7 il Napoli campione d’Italia

Nuovo appuntamento, come ogni venerdì, con Propaganda Live. Stasera 5 maggio, alle 21.15 su La7, Diego Bianchi in arte Zoro presenterà una puntata principalmente incentrata sullo Scudetto del Napoli. Grazie al pareggio di ieri con l’Udinese, la squadra di Spalletti si è infatti laureata campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, scatenando la gioia in città. Con un reportage esclusivo dal capoluogo campano, Zoro sarà al centro dei festeggiamenti per mostrare emozioni e reazioni. Ospiti saranno il cantautore e attore Raiz e l’interprete Peppe Barra, oltre alle tradizionali presenze fisse. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è possibile trovare le puntate precedenti.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 5 maggio 2023 su La7

La puntata odierna di Propaganda Live partirà dunque dal terzo Scudetto del Napoli. I partenopei sono saliti sul tetto d’Italia 33 anni dopo l’ultima volta, quando Diego Armando Maradona calcava ancora i campi della Serie A. La città è infatti esplosa ieri sera alla rete con cui Osimhen ha firmato il pareggio a Udine per 1-1. Sebbene la partita si giocasse in trasferta, oltre 50 mila spettatori si sono radunati sugli spalti dell’ex Stadio San Paolo per seguire il match in diretta sui maxischermi. Al fischio finale, la gioia si è poi propagata anche per le strade e le piazze con fuochi d’artificio e caroselli ovunque. Diego Bianchi ha seguito l’intera settimana, raccogliendo emozioni e speranze di un intero popolo. Per l’occasione ha intervistato anche l’attore Peppe Barra.

Propaganda Live si avvarrà inoltre del contributo di numerosi ospiti. In studio con Zoro ci sarà il cantautore e attore napoletano Raiz, al secolo Gennaro della Volpe. Oltre alle gioie per lo Scudetto, si parlerà anche di musica e televisione, tra cui la serie record Mare Fuori in cui Raiz veste i panni di Don Salvatore Ricci. Spazio anche per la satira di Makkox e le notizie dal web della Social Top Ten. Andrea Pennacchi reciterà invece un nuovo e personale monologo, prima di lasciare spazio al dibattito in studio. Non mancheranno infatti Paolo Celata, Constanze Reuscher, Francesca Schianchi e Filippo Ceccarelli.