Propaganda Live, stasera su La7 Raf e Marina Rei ospiti di Zoro

Nuova puntata ricca di ospiti e analisi per Propaganda Live, che torna in onda stasera 31 marzo alle 21.15 su La7. Alla conduzione, come da tradizione, ci sarà Diego Bianchi, in arte Zoro, che guiderà i telespettatori durante i dibattiti. Nel reportage odierno ci si concentrerà sulla Portovesme Srl che in Sardegna ha deciso di fermare gli impianti per il caro energia, mettendo in cassa integrazione gli operai. Spazio poi all’emergenza migranti grazie al collegamento di Vittorio Alessandro, ammiraglio della Guardia costiera. A seguire saranno in studio Raf e Marina Rei, che animeranno la puntata con diversi momenti musicali. Visione disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è possibile trovare anche stralci delle puntate precedenti. È possibile commentare in diretta l’episodio sui social network con gli hashtag ufficiali.

Il nuovo appuntamento di Propaganda Live partirà come sempre da un reportage di Diego Bianchi. Per la puntata odierna, Zoro è andato in Sardegna dove ha seguito la protesta degli operai di Portovesme Srl, azienda metallurgica che ha deciso di chiudere gli impianti per il caro energia e mettere i lavoratori in cassa integrazione. Una decisione che mette a rischio 1450 dipendenti diretti e indiretti dell’indotto, che hanno quindi deciso di alzare la loro voce. Zoro è volato poi a Londra per intervistare in esclusiva Ken Loach, regista vincitore di due Palme d’Oro a Cannes, che da sempre racconta la vita dei ceti meno facoltosi. Nel corso della puntata di Propaganda Live ci sarà poi modo di affrontare nuovamente il tema migranti. Sarà in collegamento infatti Vittorio Alessandro, ammiraglio della Guardia costiera italiana, per fornire gli ultimi aggiornamenti sulla situazione in mare.

Immancabile poi lo spazio musicale, con l’arrivo in studio di due importanti volti del palcoscenico italiano. Zoro ospiterà infatti il cantautore Raf e la cantante Marina Rei. Il primo presenterà il nuovo tour, che lo porterà nei teatri di tutto il Paese. La mia casa tour partirà il 28 aprile all’Ariston di Sanremo per chiudersi il 26 maggio al Gran Teatro Geox di Padova. I biglietti sono disponibili online sul sito Ticketone. Marina Rei invece da poco tornata su tutte le piattaforme musicali e negli store con il suo ultimo album, il disco live Donna che parla in fretta che ne ripercorre la carriera. Si tratta della registrazione del concerto alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma risalente al settembre 2020. Un evento in cui ha ospitato, fra gli altri, Max Gazzè, Filippo Gatti e Carmen Consoli. Propaganda Live vanterà anche un monologo dell’attrice Annagaia Marchioro.