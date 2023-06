Propaganda Live, stasera su La7 ospiti Paola e Chiara per il Roma Pride

Consueto appuntamento del venerdì con Propaganda Live, che ormai si appresta a concludere la stagione prima della pausa estiva. Padrone di casa sarà, come da tradizione, il conduttore Zoro, all’anagrafe Diego Bianchi, che guiderà spettatori e ospiti attraverso i temi più scottanti. Stasera 9 giugno, alle 21.15 su La7, Francesca Mannocchi presenterà un nuovo reportage dall’Ucraina che si concentrerà principalmente sulle nuove generazioni. In studio invece sbarcheranno Paola e Chiara, storico duo al femminile della canzone italiana, che domani 10 giugno saranno madrine del Roma Pride. Infine, ospite di Zoro sarà Daniele Silvestri che presenterà il suo ultimo progetto discografico. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove trovare anche le puntate precedenti. Sarà possibile anche interagire con la trasmissione grazie ai canali social e gli hashtag su Twitter.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 9 giugno 2023 su La7

Il nuovo appuntamento di Propaganda Live partirà anche stasera dalla guerra in Ucraina. Direttamente da Kyiv interverrà in trasmissione Francesca Mannocchi, inviata per il telegiornale diretto da Enrico Mentana che sta seguendo passo dopo passo il conflitto. Il reportage di oggi si concentrerà su bambini e adolescenti ucraini, le vittime più vulnerabili dell’invasione russa. Con forza e coraggio, alcuni riescono a raccontare la guerra e chiedere a gran voce la pace, mettendo a rischio non solo la propria vita, ma anche quella dei loro cari. La giornalista ha avuto modo di ascoltare le loro grida di aiuto, fornendo così una nuova testimonianza di quanto sta accadendo da oltre un anno. Le immagini e le interviste saranno poi motore di un dibattito in studio che coinvolgerà gli ospiti fissi di Diego Bianchi. Presenti infatti Filippo Ceccarelli, Constanze Reuscher, Paolo Celata e Francesca Schianchi.

A seguire, Propaganda Live parlerà del Roma Pride 2023, atteso per le vie della Capitale domani 10 giugno. Sarà occasione per parlare delle polemiche per la revoca, da parte della Regione Lazio, del patrocinio alla sfilata. In studio interverranno Paola e Chiara, madrine della manifestazione con la loro Furore, brano del Festival di Sanremo che è divenuto inno della parata Lgbtq+. Le due sorelle Iezzi ricorderanno cosa le ha spinte ad accettare il ruolo per l’edizione di quest’anno, prima di soffermarsi sul loro ritorno discografico. Lo scorso 12 maggio hanno infatti pubblicato Per sempre, raccolta dei loro maggiori successi rivisitati con altri grandi artisti tra cui Emma, Elodie e Jovanotti. Propaganda Live ospiterà poi Daniele Silvestri, che in studio presenterà Disco X, il suo nuovo album da oggi su tutte le piattaforme. Per la musica internazionale ci sarà invece la bassista jazz dell’Arizona Nik West.