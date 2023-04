Propaganda Live, le anticipazioni di stasera su La7: Zoro ospita Gaia

Diego Bianchi, in arte Zoro, torna stasera 7 aprile con una nuova puntata di Propaganda Live. In onda alle 21.15 su La7, si concentrerà come sempre sui principali argomenti di politica e attualità del nostro Paese oltre che a livello internazionale. L’appuntamento odierno racconterà gli effetti della crisi climatica in una delle zone più colpite al mondo, il Bangladesh. Nel suo ormai tradizionale reportage, il conduttore inoltre intervisterà Ken Loach, acclamato regista britannico che da sempre si schiera dal lato dei più deboli. Infine arriverà in studio la cantante Gaia per parlare del nuovo singolo e raccontare il recente tour nei club. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 7 aprile 2023 su La7

Il nuovo appuntamento di Propaganda Live avrà in collegamento dal Bangladesh Francesca Mannocchi. La giornalista e inviata del telegiornale racconterà la difficile situazione del Sundarbans, regione meridionale del Paese che comprende le omonime foreste dove vivono alcune delle specie animali più rare al mondo. Qui la crisi climatica sta mostrando gli effetti più drammatici, con ampie zone erose dall’acqua o tormentate dai tornado. Secondo alcune recenti stime, nel 2050 il 10-15 per cento della nazione sarà sommerso, portando alla distruzione di numerosi villaggi. Per questo è in corso una migrazione di massa, con tanti abitanti in cerca di un nuovo posto in cui vivere. La nuova puntata di Propaganda Live presenterà poi un nuovo reportage di Zoro. Il conduttore volerà stasera a Londra per intervistare Ken Loach, regista britannico vincitore di due Palme d’Oro a Cannes. Si parlerà dei ceti più deboli, da sempre vicini all’opera del cineasta.

Immancabile, come in ogni appuntamento di Propaganda Live, lo spazio dedicato alla musica. Stasera 7 aprile sarà in studio Gaia, cantante italiana con passaporto brasiliano che ha vinto la 19esima edizione del talent Amici. Dopo i grandi successi del 2020 Coco Chanel e soprattutto Chega, l’artista è tornata lo scorso 24 marzo con un nuovo singolo, Estasi, che racconta l’importanza di una pausa dalla frenesia della nostra vita quotidiana. In studio con Zoro, la cantante parlerà anche del suo recente tour che l’ha impegnata nei club di tutta Italia, conclusosi proprio questa settimana al Monk di Roma. Propaganda Live vanterà inoltre i nuovi monologhi di Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, oltre alla presenza in studio di Makkox e Social Top Ten. Al dibattito parteciperanno, come sempre, Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Francesca Schianchi e Constanze Reuscher.