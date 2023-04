Propaganda Live, stasera su La7 ospiti Diodato e Sabina Guzzanti

Diego Bianchi, in arte Zoro, torna anche stasera 28 aprile con il tradizionale appuntamento del venerdì di Propaganda Live. In onda alle 21.15 su La7, la trasmissione intende scavare a fondo nei principali eventi di cronaca e politica italiane e internazionali senza perdere di vista il suo consueto stile tagliente e critico. La puntata di oggi si concentrerà sulla recente Festa della Liberazione, con vari reportage del conduttore fra Lazio, Emilia-Romagna e Toscana. In studio saranno ospiti Sabina Guzzanti per un inedito monologo e il cantante Diodato, che presenterà il suo nuovo disco. L’artista ci concentrerà anche sul concerto dell’1 maggio di Taranto, di cui è direttore artistico. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, che consente di interagire con la diretta commentando live sui social network.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 28 aprile 2023 su La7

L’appuntamento settimanale con Propaganda Live si aprirà, come sempre, con alcuni reportage che Diego Bianchi ha realizzato nei giorni scorsi. Per l’occasione, ci si concentrerà sul recente 25 aprile per un focus sulla Festa della Liberazione. Zoro era infatti presente a Roma, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio all’altare della patria. Il conduttore del programma si è poi diretto a Fiesole, dove ha potuto pranzare assieme ai lavoratori dell’ex Gkn alla Casa del popolo. Infine sarà possibile vedere le immagini di Casa Cervi a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, dove martedì scorso hanno suonato, fra gli altri, lo Stato Sociale, Vinicio Capossela e la Bandabardò. I reportage si accompagneranno anche con un dibattito, cui parteciperanno Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Francesca Schianchi e Constanze Reuscher. Immancabili le vignette satiriche di Makkox e i commenti dal web con la Social Top Ten.

La puntata odierna di Propaganda Live vanterà diversi ospiti che animeranno la discussione e la serata. In studio Andrea Pennacchi e Sabina Guzzanti, ognuno con un personale monologo su un tema ancora top secret. Spazio anche per la musica, con la presenza di Diodato, vincitore di Sanremo 2020 con Fai rumore. L’artista è tornato su tutte le piattaforme streaming e negli store con il suo nuovo album, Così speciale, che è stato prima anticipato dall’omonimo singolo. In compagnia di Zoro, racconterà la genesi del disco prima di soffermarsi sul concerto del prossimo 1 maggio a Taranto, di cui è direttore artistico. Sul palco tanti artisti, da Francesca Michielin a Marlene Kuntz, fino a Samuele Bersani, La Rappresentante di Lista e Ron. In studio per Propaganda Live ci sarà stasera infine il cantante britannico Aaron Taylor, che unisce un sound soul alle sonorità R&b e funk.