Propaganda Live, stasera su La7 ospite il cantante Paolo Nutini

Nuovo appuntamento con Propaganda Live, in onda stasera 12 maggio alle 21.15 su La7. Diego Bianchi, come ogni settimana, presenterà reportage e inchieste sull’attualità e la politica italiane, dando poi vita a un dibattito con i propri ospiti. La puntata di oggi si concentrerà sulle alluvioni che qualche giorno fa hanno colpito l’Emilia-Romagna, in particolar modo la provincia di Ravenna. A seguire, spazio anche per il primo incontro ufficiale fra Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. Ospite musicale di stasera sarà Paolo Nutini, cantante britannico atteso da un live in Italia a giugno. La visione del programma, con cui si potrà interagire in diretta sui social, sarà disponibile anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 12 maggio 2023 su La7

Il reportage odierno di Propaganda Live partirà da Faenza, in provincia di Ravenna, per documentare le alluvioni dei giorni scorsi. Qui Zoro ha avuto modo soprattutto di ascoltare le voci dei cittadini. In tanti, anche da zone limitrofe, si sono mobilitati per mostrare il loro supporto a chi è stato colpito più di altri dalla furia del meteo. Le immagini di La7 mostreranno poi un incendio sviluppatosi proprio durante le riprese in uno stabilimento locale. Fortunatamente, grazie anche all’impegno tempestivo delle forze dell’ordine che hanno evacuato l’area, non ci sono state vittime. Diego Bianchi analizzerà poi anche il faccia a faccia ufficiale fra il premier Giorgia Meloni ed Elly Schlein. I vari temi saranno argomento di dibattito fra lo stesso conduttore e i suoi ospiti Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Francesca Schianchi e Constanze Reuscher.

Immancabile lo spazio dedicato alla musica. Stasera 12 maggio Propaganda Live ospiterà il cantante inglese di chiare origini italiane Paolo Nutini, che suonerà agli I-Days di Milano il 24 giugno per l’unica tappa italiana del suo tour. Assente dalla scena musicale per otto anni, è tornato soltanto lo scorso luglio con Last Night in the Bittersweet, suo quarto lavoro in studio. L’artista, autore di hit tra cui New Shoes, ripercorrerà inoltre la sua carriera e racconterà alcuni dettagli sulla sua vita personale. Sabina Guzzanti, presenza ricorrente della stagione di Propaganda Live, reciterà poi un nuovo monologo assieme ad Andrea Pennacchi. La Social Top Ten si occuperà di riportare le notizie più interessanti dal web, mentre Makkox strapperà un sorriso a tutti grazie alla sua satira sempre pungente.