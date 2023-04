Propaganda Live, stasera su La7 ospite Margherita Buy

Stasera 21 aprile, alle 21.15 su La7, torna il tradizionale appuntamento del venerdì con Propaganda Live. Alla conduzione Diego Bianchi, in arte Zoro, che come sempre si concentrerà sui principali temi di cronaca e attualità nel nostro Paese. Si parlerà ancora dell’emergenza migranti, con particolare attenzione all’attività politica degli ultimi giorni fra Camera e Senato. Grande spazio anche allo spettacolo. In studio ci sarà infatti l’attrice Margherita Buy, che presenterà il nuovo film di Nanni Moretti Il sol dell’avvenire. Per la musica sarà ospite Vinicio Capossela, che oggi torna su tutte le piattaforme con l’ultimo album Tredici canzoni urgenti. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è possibile trovare stralci delle puntate precedenti.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 21 aprile 2023 su La7

L’appuntamento con Propaganda Live partirà anche questa settimana da un reportage di Diego Bianchi. In particolare, Zoro si concentrerà sull’emergenza migranti e la relativa attività politica fra Camera e Senato. Si potranno seguire gli sviluppi della discussione sul decreto Cutro e il question time con i ministri Matteo Salvini e Matteo Piantedosi. In studio se ne parlerà con Vittorio Alessandro, ammiraglio ed ex portavoce della Guardia costiera. Si uniranno al dibattito anche Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Paolo Celata e Constanze Reuscher. Senza dimenticare Andrea Pennacchi, che reciterà anche un nuovo monologo. La Social Top Ten fornirà il supporto per quanto riguarda le notizie e le reazioni del web, mentre Makkox offrirà un nuovo e irriverente commento satirico.

Propaganda Live dedicherà stasera ampio spazio allo spettacolo. Per la prima volta in studio ci sarà l’attrice Margherita Buy, protagonista del nuovo film di Nanni Moretti Il sol dell’avvenire, in sala da ieri 20 aprile. La trama segue la storia di un regista sempre più alienato dal mondo che sta vivendo un rapporto conflittuale con la moglie, anch’ella impegnata nel mondo del cinema come produttrice. Negli studi di La7 arriverà poi la musica di Vinicio Capossela, da oggi 21 aprile su tutte le piattaforme streaming con il suo nuovo album, Tredici canzoni urgenti. L’artista ne parlerà in studio con Zoro, offrendo anche alcune performance live di brani estratti dal disco.