Propaganda Live, stasera su La7 Zoro ospita Carmen Consoli

Consueto appuntamento del venerdì con Propaganda Live, in onda su La7 stasera 26 maggio alle ore 21.15. Diego Bianchi, in arte Zoro, presenterà un nuovo approfondimento sull’Emilia-Romagna, dove si sta ancora lottando contro gli effetti dell’alluvione. Sarà occasione per analizzare anche la risposta della politica con la presenza ieri della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. A seguire, Zoro ospiterà la cantautrice Carmen Consoli, pronta a tornare dal vivo con un tour estivo in Italia. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è possibile trovare anche stralci delle puntate scorse.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 26 maggio 2023 su La7

La nuova puntata di Propaganda Live si aprirà anche stasera con un reportage del conduttore Zoro. Come la scorsa settimana, le telecamere di La7 saranno in Emilia-Romagna per un racconto dell’alluvione. Da Forlì a Faenza, Diego Bianchi intervisterà i cittadini intenti a spalare il fango dalle strade e provare a recuperare ciò che resta delle loro abitazioni e aziende. Si potranno conoscere umori e sensazioni della gente in attesa del premier Giorgia Meloni, che ha visitato le aree più colpite di ritorno dal G7 in Giappone. Successivamente, si potranno osservare i danni nel piccolo comune di Modigliana, di solito al centro della mondanità locale e oggi del tutto isolato dalla furia dell’acqua. Di rientro in studio, Zoro aprirà un dibattito con i suoi ospiti fissi, da Filippo Celata a Francesca Schianchi, passando per Constanze Reuscher e Filippo Ceccarelli.

Per lo spazio musicale, invece, sbarcherà in studio la catanese Carmen Consoli. La cantautrice sta infatti per tornare dal vivo in estate con una serie di concerti che attraverseranno l’Italia. Domenica 28 maggio sarà a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, per un live dal sapore di rinascita e resistenza. L’artista presenterà anche i concerti con Elvis Costello a Roma, Palermo e Milano previsti per fine agosto e la collaborazione con Marina Rei, in partenza l’1 giugno da Livorno. La nuova puntata di Propaganda Live accoglierà anche Sabina Guzzanti e Andrea Pennacchi con due monologhi inediti basati su temi di attualità. Immancabile la satira di Makkox con le sue iconiche vignette. Infine, la Social Top Ten aiuterà Zoro nella selezione delle notizie più interessanti e curiose dal web.