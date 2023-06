Propaganda Live, stasera su La7 la morte di Silvio Berlusconi

Ultimo appuntamento stagionale con Propaganda Live. Diego Bianchi, in arte Zoro, tornerà infatti stasera 16 giugno alle 21.15 su La7 per la puntata finale prima della pausa estiva. Tema centrale sarà la scomparsa di Silvio Berlusconi, morto lunedì 12 giugno all’età di 86 anni. Assieme ai suoi ospiti, il conduttore proverà a tracciarne il profilo tra politica, sport ed economia, ricordandone le tappe salienti. Non mancheranno infine commenti sulle altre notizie più importanti della settimana con al contributo della Social Top Ten. La visione sarà disponibile in contemporanea streaming sul sito ufficiale dell’emittente, dove è possibile trovare anche gli spezzoni più interessanti della stagione. Venerdì prossimo, 23 giugno, andrà invece in onda un Best Of dei vecchi servizi.

Propaganda Live, le anticipazioni di stasera 16 giugno 2023 su La7

L’ultima puntata della stagione di Propaganda Live si soffermerà dunque sull’evento principale degli ultimi sette giorni, la morte di Silvio Berlusconi. Diego Bianchi presenterà un reportage che, partendo da Arcore, arriverà a piazza Duomo dove mercoledì si sono tenuti i funerali dell’ex premier e presidente del Milan. Filippo Ceccarelli, che in carriera più volte ha concentrato i suoi articoli sull’attività politica del leader di Forza Italia, affiancherà Zoro nell’analisi. Al loro fianco anche Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi. Sarà possibile ricordare l’impegno di Berlusconi nella comunicazione con la fondazione di Fininvest e la successiva nascita di tutte le reti Mediaset. Fino ad arrivare alla celebre discesa in campo del 1994 e le tappe più importanti del suo lavoro a Palazzo Chigi.

Come ogni puntata della stagione, Propaganda Live concederà spazio ad alcuni monologhi che porteranno i telespettatori a riflettere sulle principali questioni di attualità. Stasera 16 giugno, per l’ultimo atto del 2023, in studio ci saranno Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, due habitué del programma di La7. Non mancherà inoltre la satira pungente di Makkox, che molto probabilmente concentrerà il suo lavoro di oggi su Silvio Berlusconi. Non ci sarà invece, stando alle anticipazioni, nessun ospite musicale come invece avvenuto per diversi appuntamenti delle scorse settimane.