Ora la propaganda del Cremlino punta sulle profezie di Putin e sulla Serbia

La propaganda del Cremlino continua ad arricchirsi di nuove pagine. Dopo i parallelismi tra la cosiddetta “operazione speciale” in Ucraina con il Battesimo della Russia dell’899 e la Battaglia della Neva vinta dall’eroe Aleksandr Nevskij nel 1240, i manuali redatti dall’Amministrazione presidenziale e indirizzati a media di Stato e politici ora insistono sulle similitudini tra l’invasione e la Prima Guerra mondiale. Del resto il 1 agosto del 1914 la Germania dichiarò guerra all’Impero russo. Quale occasione migliore per diffondere le nuove linee guida?

LEGGI ANCHE: Così lo zar Putin vuole restaurare l’impero

Il richiamo alla Serbia

Meduza, che ha visionato il nuovo ‘saggio’, ne spiega la tesi principale: allora come oggi l’Occidente scatena guerre spinta da rivendicazioni coloniali e la Russia è sempre “costretta” a partecipare al conflitto perché difende i «popoli fraterni e difende gli oppressi». E nel 1914 l’impero russo «non poteva abbandonare» la Serbia. Anche qui la tempistica fa tremare i polsi vista la tensione crescente in Kosovo e nei Balcani occidentali e la mano tesa di Mosca a Belgrado. Putin del resto aveva già paragonato la minoranza serba dello Stato mai riconosciuto da Mosca (e da Pechino) ai separatisti del Donbass.

Euromaidan per il Cremlino è la madre di tutti i mali

La guerra in Ucraina viene chiamata «crisi ucraina moderna». E, secondo la propaganda, ha origine con Euromaidan e le operazioni militari nel Donbass. «Gli abitanti di diverse regioni di lingua russa e per questo perseguitati dai radicali ucraini e dalle autorità di Kyiv, non erano d’accordo con il golpe e la prospettiva di vivere in uno Stato ucraino ostile ai russi», si legge nel manuale. «La Crimea ha espresso il suo desiderio di entrare a far parte della Russia e le ex regioni di Donetsk e Lugansk hanno dichiarato l’indipendenza realizzando il diritto internazionale delle nazioni all’autodeterminazione». Altro argomento chiave su cui i media devono puntare è la totale indifferenza della comunità internazionale nei confronti delle vittime del Donbass negli ultimi otto anni di guerra. Per il Cremlino si è trattato di un vero e proprio «genocidio». Ai telespettatori e ai lettori va spiegato come dal 2014 i Paesi occidentali abbiano appoggiato l’Ucraina crescendo generazioni di persone che odiano la Russia e i russi. Sempre secondo il manuale, il ruolo della Federazione è sempre stato pacifico. Le autorità hanno cercato in ogni modo di placare il conflitto ma gli Stati Uniti hanno fatto dell’Ucraina il fronte della guerra alla Russia ed è proprio per questo che Mosca è stata costretta a lanciare l’operazione militare speciale.

Agenti stranieri e traditori

Un altro capitolo è dedicato alle ingerenze dell’Occidente negli affari interni russi. Come accadde all’inizio del XX secolo quando la Germania sostenne i bolscevichi o le «rivolte di massa» del 1917. Ora l’Occidente sponsorizza «l’opposizione non sistemica, i movimenti di protesta e i media anti-russi». Uno sforzo che si è intensificato dopo il 24 febbraio. Ecco spiegata la stretta di Mosca contro gli “agenti stranieri”, media e ong finanziate da governi esteri. Se ci fosse bisogno di ricordarlo – e Meduza (sito fuori legge in Russia) lo ha sempre fatto – si tratta di una menzogna. Le autorità russe possono dichiarare qualsiasi cittadino agente straniero. Invece la propaganda insiste sul concetto di traditore, ovvero chi si dice contrario alla guerra in Ucraina ed è critico nei confronti del presidente Putin.

Il nuovo ordine mondiale e la profezia di Putin del 2007

Il manuale si chiude con una profezia. Presto nel mondo prenderà piede un sentimento anti americano. Gli Stati Uniti «non saranno più in grado di trovare non solo alleati militari, ma anche partner commerciali». Nascerà così un nuovo ordine mondiale «più giusto e sicuro» proprio grazie alla Russia. Come tutte le profezie che si rispettino anche questa necessita di un atto di fede visto che non viene spiegato come si realizzerà. Gli autori si limitano a citare il discorso tenuto da Putin alla Munich Security Conference nel 2007, il suo manifesto politico. «Considero il modello unipolare non solo inaccettabile, ma impossibile nel mondo di oggi», disse, «si tratta di un mondo con un solo padrone, un solo sovrano». E, ancora: «Resto convinto che l’unico meccanismo che può prendere decisioni sull’utilizzo della forza come ultima risorsa sia la carta delle Nazioni Unite. La Nato e l’Unione europea non possono essere un sostituto dell’Onu». Oggi come allora la profetessa Russia si preoccupa dell’ordine mondiale. Dopo aver lanciato l’invasione dell’Ucraina, si ricorda nel saggio, «non difende solo i suoi interessi nazionali, la sua unicità come civiltà, ma anche il diritto di altri Paesi all’unicità, al rispetto in un mondo multipolare».