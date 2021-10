Divi e divano

Esistono televisori da 100 pollici, ma in termini di esperienza cinematografica nessuno può competere con i proiettori. Sul mercato ce ne sono a un prezzo più che accessibile. Oggi infatti non è più necessario sborsare migliaia di euro per avere un proiettore di qualità, anzi si possono trovare modelli più economici di un televisore top di gamma. Inoltre, sono anche portatili e facili da installare. Ecco una guida di Wired sugli otto migliori dispositivi in base a prezzi e caratteristiche.

Proiettori, prezzi e caratteristiche dei migliori prodotti sul mercato

1. BenQ HT3550, qualità e facilità di configurazione

Fra i migliori proiettori presenti sul mercato, il BenQ HT3550 rappresenta secondo Wired una scelta obbligata. La risoluzione in Ultra HD con supporto al 4K e la capacità di ottimizzare l’emissione della luce grazie alle opzioni di contrasto lo piazzano di diritto al vertice della piramide. Inoltre, è molto leggero nonché facilissimo da configurare in ogni occasione. Il suo fascio di luce a breve distanza dallo schermo e lo zoom ottico integrato consentono di adattarlo a qualsiasi spazio, sia che si preferisca usarlo all’aperto sia che lo si voglia piazzare nelle stanze. Il costo, sul sito ufficiale, è di 1549 dollari (circa 1340 euro) più le spese di spedizione. In alternativa, sulla versione italiana di Amazon si può acquistare il W2700, molto simile per caratteristiche, al prezzo di 1625,85 euro.

2. LG HU810PW, la comodità in chiave Smart

Bello da vedere, facile da usare. E in più anche intelligente. Queste le caratteristiche principali di HU810PW, il proiettore più interessante di casa LG. Vanta un supporto a Wi-Fi e Bluetooth, inoltre può contare sulle qualità del sistema operativo LG integrato. Ciò significa che si può accedere a qualunque contenuto online si desideri, dal catalogo di Netflix e Amazon Prime Video fino ad Apple Airplay, suite di Cupertino per la trasmissione video. Purtroppo non è molto comodo da montare (suo difetto principale), tanto che richiede l’impiego di due o tre persone. Una volta fatto, però, l’allineamento fra obiettivo e schermo sarà un gioco da ragazzi. Il prezzo è molto alto, dato che costa 2253,99 euro.

3. Epson 5050UB, lusso da casa

Tremila dollari, circa 2600 euro, è il costo del gioiellino di casa Epson. Il 5050UB sarà in grado di rendere la propria abitazione un vero cinema grazie a un obiettivo che non farà rimpiangere Hollywood, colori nitidi e un livello di nero davvero sorprendente. Un avvertimento: la qualità aumenta in base alla grandezza dello schermo, quindi si consiglia di utilizzarlo solo in stanze molto ampie. Presente anche un’opzione per ottenere un trasmettitore HDMI wireless, in modo da guardare la bellezza del 4K a 30 fps senza utilizzare lunghi e scomodi cavi.

4. Vava 4K Laser Projector, semplice e pratico

Un’immagine di 100 pollici a soli 18 centimetri di distanza dallo schermo. Questa la caratteristica più strabiliante di Vava 4K Laser Projector, dotato all’acquisto di una soundbar integrata Harman Kardon. Nitido grazie al supporto per la tecnologia Ultra HD 4K è eccezionale sia per guardare i film sia per i contenuti dal vivo come gli eventi sportivi. Sugli scudi però, come sottolineano gli esperti di Wired, la sua semplicità di installazione, tale da renderlo il prodotto più veloce da montare sul mercato. Un difetto, non proprio irrilevante, è però l’interfaccia Android, le cui app non sempre sono all’altezza. Meglio usarlo assieme a un pc esterno, magari un Chromebook. Il prezzo, sul sito ufficiale, è di 2799 dollari (circa 2400 euro).

5. Optoma UHD35, il meglio per i gamer

Chi ha detto che i proiettori sono perfetti solo per guardare i film? Le partite a Fifa 22 o le sessioni online a Call of Duty Warzone non saranno più le stesse dopo che avrete provato un Optoma UHD35. Uno dei maggiori difetti dei proiettori, storicamente, è stato il tempo di risposta in ingresso più lento rispetto ai normali televisori, tra cui quello impiegato dal movimento su un joypad fino alla sua effettiva realizzazione sullo schermo. L’UHD35 lo risolve con una frequenza di aggiornamento superveloce di 240 Hz con risoluzione Full HD. Il prezzo, sui principali e-store, è di 999,90 euro.

6. BenQ HT2150ST, il miglior rapporto qualità-prezzo

Uno dei consigli principali di Wired quando si vuole acquistare un nuovo proiettore è quello di non spendere mai meno di 500 euro, a meno che non si stia cercando una soluzione portatile. Nessun prodotto a basso costo è infatti in grado di offrire performance a livello delle migliori televisioni. Un rapporto qualità-prezzo interessante è quello proposto da BenQ HT2150ST, disponibile sul sito ufficiale dell’azienda a 899 dollari (circa 780 euro). Pur avendo una risoluzione a 1080p – non supporta infatti il 4K – garantisce una buona precisione di colore oltre a una luminosità di qualità anche per le serate all’aperto.

7. LG CineBeam PH30N, l’ideale per gli smartphone

Due ore di batteria per un device che sta comodamente all’interno di una piccola borsa. Questo il pregio essenziale di LG CineBeam PH30N, per Wired il miglior proiettore per gli smartphone. Con una risoluzione a 720p, è in grado di proiettare un’immagine grande fino a 100 pollici senza perdere qualità. Uno dei difetti principali, come tutti gli altri proiettori per cellulari, è la scarsa luminosità rispetto alle controparti cablate, quindi è meglio usarlo in aree completamente buie e limitarne l’impiego all’aperto. È disponibile anche su Amazon al costo di 310,90 euro.

8. Kodak Luma 350, 150 pollici in una mano

Uno dei migliori device portatili è indubbiamente Kodak Luma, disponibile all’acquisto su Amazon in due versioni, 150 e 350. Quest’ultima è quella che più si avvicina alla proposta americana segnalata da Wired, il Kodak Luma 400. Tre ore di autonomia e uno schermo fino 150 pollici con il proiettore distante poco più di 20 centimetri. Inoltre è dotato anche di un comodo treppiedi filettato, ideale per il posizionamento anche su terreni impervi. Il prezzo, sugli e-store, è di 399,99 euro.