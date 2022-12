Programmi Rai durante le vacanze di Natale: i dettagli del palinsesto

Quali saranno i programmi Rai durante le vacanze di Natale? Il palinsesto dal 23 al 26 dicembre non vede tantissime novità, ma grandi classici da vivere in famiglia. Ecco cosa ci sarà da vedere a partire da domani, 23 dicembre.

Programmi Rai, cosa trasmette a Natale dal 23 al 26 dicembre



Le danze si aprono alle 21:20 con il film di Rai 2 Prossima fermata: Natale, seguito alle ore 22:45 da Il mio valzer di Natale. Il 24 dicembre, Rai 1 presenterà l’ultimo film interpretato da Gigi Proietti Io sono Babbo Natale. Il film inizierà alle ore 21:30. Su Rai 2 la festa parte prima, dalle ore 16:35 con Pagine d’amore a Natale. Alle 19, si continua con Un Natale senza tempo. Alle 21, la rete proporrà Non ti presento i miei e, alle ore 22:45 Natale allo Starlight.

Il 25 dicembre Rai 2 inizia già dal mattino. Dalle ore 07:25 per la precisione, con Il mio desiderio per Natale. Alle ore 09:40 inizia il film Una principessa per Natale. Dopo il TG2, verso le ore 14, inizia Un Babbo Natale tutto nuovo. Alle 15:35 è la volta di Feste col ladro. Alle 19 segue l’appuntamento con Una corona per Natale. In prima serata, alle ore 21 arriva Natale a Castle Hart. Alle 22:40 è la volta di Se scappo mi sposo a Natale.

Cosa vedere anche dopo Natale

Il 26 dicembre è tempo per i classici Disney. Alle 21:25 Rai 1 propone La bella e la bestia. Prima, alle ore 15:25, Rai 2 offre Quel Natale che ci ha fatto incontrare. Alle 21:20 c’è Una famiglia sotto l’albero. Alle 23 è la volta di In gara per Natale.

Martedì 27 dicembre c’è Aladdin su Rai 1 alle ore 21:25. A seguire, alle 23:45 ci sarà Un bebè per Natale. Su Rai 2 alle ore 14 si trasmette Natale al Plaza. Alle ore 16:55 inizia Natale alle Hawaii. Il 3 gennaio, Rai 3 riporta in televisione il grande classico di Sister Act alle 21:20, il cui seguito andrà in onda il 4 gennaio alla stessa ora.