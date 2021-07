Tokyo 2020: programma, risultati e azzurri in gara il 29 luglio 2021

Tokyo continua a regalare soddisfazioni agli atleti azzurri impegnati alle olimpiadi. In copertina ci sono le ragazze del canottaggio: la varesina Federica Cesarini e la cremonese Valentina Rondini centrano il successo nel due senza pesi leggeri e regalano all’Italia la prima medaglia olimpica nella disciplina. Bene anche i colleghi Pietro Ruta e Stefano Oppo, che nella gara maschile si aggiudicano un prezioso bronzo, alle spalle di Irlanda e Germania. In vasca ruggisce Gregorio Paltrinieri che negli 800 metri stile libero si piazza al secondo posto, nonostante la mononucleosi che ne ha fortemente condizionato il percorso d’avvicinamento ai Giochi. Meglio di lui solo l’americano Finke.

Tokyo 2020, gli azzurri in gara oggi, 29 luglio 2021

9.26 Tiro con l’arco primo turno donne (ndreoli)

12.32 Nuoto, 800 metri stile libero donne (Quadarella, Carmignoli)

12.56 Nuoto, 100 metri farfalla uomini (Burdisso, Condorelli)

13.13 Nuoto, 200 metri dorso donne (Panziera)

13.27 Nuoto, 4×100 misti staffetta mista (Italia)

Tokyo 2020, le finali in programma oggi, 29 luglio 2021

8.55 Canoa, slalom donne

11.10 Judo, 78 kg Donne

11.10 Judo, 100 Kg Uomini

12.50 Ginnastica artistica all Around (Maggio)

11.30 Fioretto a squadre donne, terzo posto (Italia)

12.50 Fioretto a squadre donne

Tokyo 2020, la giornata degli Azzurri

In campo per la terza giornata del torneo olimpico il Settebello contro gli Stati Uniti. Attesa per la finale della squadra femminile di fioretto alle 11.30 in pedana. Anche le ragazze saranno impegnate contro gli Usa, dopo la sconfitta in semifinale contro la Francia. Bene la pallavolo, che trascinata da Paola Egonu rifila un netto 3-0 all’Argentina. Di tenore opposto la gara della portabandiera Jessica Rossi che nella Trap non è riuscita a qualificarsi per la finale. Esulta nella stessa gara San Marino, che con Alessandra Perilli conquista il primo bronzo nella sua storia a cinque cerchi. Solo quinta Stanco. Quindicesima nella canoa per Bertoncelli. Delusione anche per Alessandro Miressi, solo sesto nei cento metri stile libero. La stessa di Razzetti eliminato per sei centesimi dalla finale dei 200 misti. Sorte identica per Fangio nei 200 rana donne.