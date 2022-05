Profuga ucraina si risveglia dal coma dopo 3 mesi ascoltando i Maneskin

I Maneskin hanno conquistato un nuovo traguardo. Non si tratta di un premio o di uno stadio sold out per un concerto, ma dell’aiuto che sembrano aver dato tramite un loro brano nel risveglio di Anna, una giovane ucraina in coma da settimane. La ragazza, di appena 16 anni, è rimasta gravemente ferita a fine febbraio, mentre scappava da Kyiv in coincidenza con lo scoppio della guerra e dell’invasione della Russia. Un incidente in cui il padre della giovane ha perso la vita. Lei, passata da Leopoli e grazie all’importante ausilio di una rete di associazioni di solidarietà, la MirNow, è arrivata a Torino il 18 aprile. Ieri il risveglio, sulle note della rock band romana.

Anna si risveglia con un brano dei Maneskin

Forse una coincidenza, ma sicuramente un fatto suggestivo, quello accaduto ieri a Torino. Anna si è risvegliata dal coma dopo settimane, intorno alle ore 18, mentre ascoltava un brano dei Maneskin, quello con cui la band ha aderito a Stand Up for Ukraine, la mobilitazione che ha coinvolto artisti da tutte le parti del pianeta. Sono stati i medici dell’equipe del dottor Maurizio Beatrici ad accendere la musica nella sua stanza, all’interno della struttura di neuro-riabilitazione. E poi la risposta della ragazza a un comando verbale, un primo importante passo verso una possibile guarigione. Adesso Anna dovrà seguire un lungo percorso, fatto di psicologi e mediatori culturali, oltre che di medici che ne valuteranno le condizioni fisiche.

La madre, la sorella e il nipote di Anna sono in Italia

Anna si è risvegliata in ospedale, catapultata in un ambiente completamente nuovo, a due mesi e mezzo dall’incidente. Con lei in Italia ci sono la madre Oksana, la sorella che porta il nome della mamma e il nipote di sei anni, Nikita. Il loro arrivo il 18 aprile era stato definito «un miracolo di Pasqua». E ora il secondo miracolo, quello del risveglio. Non è la prima volta che si associa il ritorno dal coma all’ascolto di una canzone, ma sicuramente ai Maneskin non era ancora successo. Sui social la notizia ha rapidamente fatto il giro del mondo e generato anche qualche polemica tra chi ama la band e chi la critica. Tanti i tweet che hanno commentato negativamente la notizia, e gli scontri verbali su Twitter e Facebook divampano.