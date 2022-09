Professore ucciso a Melito: fermato un collaboratore scolastico

Era stato trovato morto nel giardino della scuola media dove lavorava il professore ucciso a Melito, nel Napoletano. Oggi, 29 settembre, gli inquirenti hanno trovato nell’abitazione di un collaboratore scolastico dello stesso istituto «tracce dell’avvenuto omicidio». A dirlo è la Procura di Napoli Nord. Stando a una prima ricostruzione, si tratterebbe degli abiti sporchi di sangue che il collaboratore avrebbe indossato durante il delitto. Infatti, il prof. Toscano è stato ucciso con numerose coltellate secondo i primi accertamenti.

Professore ucciso a Melito: irraggiungibile dall’ora di pranzo

I Carabinieri di Marano hanno quindi eseguito il provvedimento della Procura e hanno fermato l’uomo. Si tratterebbe di un 54enne, che ora è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale. Stando ai riscontri resi noti, il telefono della vittima risultava irraggiungibile già dalle ore 12:30 dello scorso 27 settembre. Il corpo era stato poi trovato dai Carabinieri su allarme del figlio del professore nella tarda serata dello stesso giorno.

Purtroppo, non si esclude che il delitto sia avvenuto mentre i ragazzi erano in classe. Gli inquirenti hanno preso visione anche dei filmati e delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle strutture nei dintorni della scuola. Alcune tracce di sangue sarebbero state riscontrate all’interno di un magazzino, anche questo nell’istituto scolastico. Dopo i rilievi, ora si attende riscontro da parte della Scientifica in merito.

Fermato e interrogato un collaboratore scolastico

Per ora, il collaboratore scolastico deve rispondere alle accuse di omicidio volontario. L’uomo non ha fatto ammissioni durante il primo interrogatorio subito dopo il fermo. Stando agli inquirenti, il movente potrebbe essere di tipo economico o lavorativo. Non si escludono motivi sentimentali o politici, legati in qualche modo al ruolo istituzionale del professore ucciso a Melito.

La vittima aveva 64 anni e l’allarme era stato dato dal figlio, che ne aveva denunciato la scomparsa. Ispezionando i dintorni della scuola, i militari avevano trovato il corpo dietro a un cespuglio. «Serve il ripristino della legalità in quei territori del Napoletano, sia come presidio delle forze dell’ordine, sia come rinascita sociale. Le istituzioni scolastiche, vilipese da questo episodio, devono avere un ruolo centrale. Le famiglie sono state profondamente oltraggiate dalla circostanza che i loro figli si siano trovati in una situazione così penosa» ha spiegato la procuratrice Maria Antonietta Troncone.