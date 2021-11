Un professore stasera su Rai1: trama e cast della fiction con Alessandro Gassmann

Stasera 11 novembre alle 21,25, Alessandro Gassmann sbarca su Rai1 con la nuova fiction Un professore. L’interprete, figlio d’arte, veste i panni di Dante Balestra, docente di filosofia tanto affascinante quanto anticonformista, di ritorno a Roma dopo anni di assenza. Accanto a lui c’è Claudia Pandolfi, mentre la regia è di Alessandro d’Alatri. La visione è disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un professore, trama e cast della fiction da stasera 11 novembre 2021 su Rai1

Dante Balestra torna a Roma dopo diversi anni per occuparsi di suo figlio Simone (Nicolas Maupas), dato che la sua ex moglie è pronta a trasferirsi a Glasgow per lavoro. Giunto in Italia, inizia a lavorare al liceo Leonardo da Vinci, dove impone subito agli alunni il suo metodo eccentrico per comprendere il pensiero dei filosofi ma soprattutto per aiutare gli studenti a ragionare con la propria testa. Questi ultimi scoprono dunque che Socrate, Epicuro e Nietzsche non sono più odiosi e noiosi personaggi da imparare per le verifiche, ma fonte di conoscenza per superare gli ostacoli della vita quotidiana. Nel mezzo, il difficile rapporto con suo figlio, alle prese con dubbi legati alla sua sessualità, e l’improvvisa attrazione per Anita, la madre di uno dei suoi studenti. I due si sono già incontrati in passato, ma non ne ricordano l’occasione.

"Perché hai scelto Omero?"

"Perché spacca!"#UnProfessore da STASERA 11 novembre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay @GassmanGassmann pic.twitter.com/Ba4plwfgUH — Rai1 (@RaiUno) November 11, 2021

«Mio figlio è stato fonte di ispirazione», ha detto Gassmann in conferenza stampa. «Anche lui si è innamorato della filosofia grazie a un suo docente. La scuola è la base per il futuro, chi insegna deve spingere gli studenti a pensare e a dare un giudizio alle cose». L’attore si è detto molto contento della serie, tanto che Dante rappresenta «un personaggio molto importante» per la sua carriera e per la sua vita privata.

«La filosofia potrebbe salvarci», ha proseguito Claudia Pandolfi. «In tempi come questi, dove la pandemia non molla la presa, il pensiero dei grandi può obbligarci a pensare e ragionare». Nel cast anche Elisa Cocco, Damiano Gavino, Pia Engleberth, Sara Cardinaletti e Giorgio Gobbi.

Un Professore: il primo episodio e i diverbi fra padre e figlio

Nel primo episodio di oggi, Socrate, Dante deve subito affrontare la difficile situazione con il figlio Simone con cui i rapporti sono tesi sia in casa sia in aula. A peggiorare le cose, il giovane entra in crisi con la fidanzata Laura (Elisa Cocco), sua compagna di classe. Per salvare la situazione, la nonna Virginia (Pia Engleberth), ex attrice teatrale, decide di trasferirsi da loro. A scuola, intanto, Dante si ambienta subito, affascinando le professoresse più giovani e prendendo a cuore Manuel (Damiano Gavino), ribelle ma brillante, considerato un caso disperato. Quando Anita (Claudia Pandolfi), la madre del ragazzo, nota Dante nel cortile della scuola ne rimane colpita: lo ha già incontrato, ma non ricorda in quale circostanza.

Un Professore: la seconda puntata e il concorso poetico

La seconda puntata di Un professore, Roland Barthes, si apre con un colpo di scena. Simone lascia Laura senza darle spiegazioni. Dante si accorge subito della sofferenza della giovane e le suggerisce di provare a farsi rispettare. La ragazza pertanto decide di ferire Simone dicendogli di essere incinta, causando ancora più caos. Dante intanto fa visita a Pin (Alessio De Lorenzi), studente che non esce di casa da mesi, assicurandogli che solo la scuola può aiutarlo a risolvere i suoi problemi personali. In seguito, a scuola si tiene la premiazione del concorso poetico, ma la poesia della classe di Dante viene squalificata e presa in giro dal resto degli studenti. Il professore, per consolare i suoi alunni, li invita a cena, dove però scoppia l’ennesimo litigio con il figlio. Intanto Anita trova nella stanza di Manuel una gran quantità di denaro e teme possa essere finito nei guai.