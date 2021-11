Un professore stasera su Rai1: Claudia Pandolfi, carriera e vita privata

Atteso esordio, stasera 11 novembre alle 21,25 su Rai1, per la fiction Un professore. Nei panni del protagonista, il docente Dante Balestra, c’è Alessandro Gassmann, mentre Claudia Pandolfi è il principale volto femminile. Alla regia invece spazio ad Alessandro d’Alatri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un professore, trama e cast degli episodi stasera 11 novembre 2021 su Rai1

La prima puntata di stasera, Socrate, vede Dante tornare a Roma dopo diversi anni di assenza. Giunto nella Capitale, prende servizio presso il liceo Leonardo da Vinci, insegnando nella classe dove è iscritto anche suo figlio Simone (Nicolas Maupas). Il rapporto tra i due però non decolla, anzi si scontra spesso con diverbi molto accesi sia in casa sia in aula. A peggiorare le cose, il ragazzo deve affrontare una crisi con la fidanzata Laura (Elisa Cocco), tra l’altro sua compagna di classe. Quando la situazione sembra sul punto di esplodere, Virginia (Pia Engleberth), ex attrice teatrale e madre di Dante, decide di trasferirsi dal figlio per calmare le acque.

A scuola, intanto, il docente si ambienta subito, affascinando professoresse e studenti. L’uomo si affeziona subito a Manuel (Damiano Gavino), considerato un caso disperato ma propenso ad apprendere la filosofia. Quando Anita (Claudia Pandolfi), la madre del ragazzo, nota Dante nel cortile della scuola ne rimane colpita: è certa di averlo già incontrato, ma non ricorda dove o quando.

"Perché hai scelto Omero?"

"Perché spacca!"#UnProfessore da STASERA 11 novembre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay @GassmanGassmann pic.twitter.com/Ba4plwfgUH — Rai1 (@RaiUno) November 11, 2021

Il secondo episodio, Roland Barthes, prende avvio con un grande colpo di scena. Simone decide di lasciare Laura senza darle alcuna spiegazione. Dante nota subito la sofferenza della giovane e, ignaro di cosa la faccia stare male, le suggerisce di provare a farsi rispettare. Per ripicca, la ragazza decide di ferire l’ex fidanzato dicendogli di essere incinta. Nel frattempo, Dante fa visita a Pin (Alessio De Lorenzi), ragazzo che non abbandona le mura di casa da mesi, sperando di aiutarlo a risolvere i suoi problemi personali.

In seguito, a scuola è il momento della premiazione del concorso poetico, ma la composizione della classe di Dante viene squalificata e presa in giro dal resto dell’istituto. Il professore spera di consolare i suoi alunni invitandoli a cena, dove però scoppia l’ennesimo litigio con il figlio. Intanto Anita trova nella stanza di Manuel un pacco contenente molte banconote e teme si possa essere cacciato nei guai.

Claudia Pandolfi, carriera e vita privata della protagonista di Un Professore

Claudia Pandolfi, gli inizi dopo Miss Italia con Michele Placido

Romana, classe 1974, Claudia Pandolfi è volto femminile principale della fiction Un professore. L’attrice ha mosso i primi passi nella recitazione nel 1992, quando Michele Placido, dopo averla notata al concorso Miss Italia 1991, le offrì una parte in Le amiche del cuore. Da qui sono partite diverse performance nel panorama nazionale, tra cui si ricordano Amico mio su Rai2 e Una farfalla nel cuore. Il primo ruolo di rilievo giunse però nel 1999 con Un medico in famiglia, per cui ha vestito i panni di Alice Solari in 78 episodi e che le valse il Premio Flaiano.

Celebre anche la sua partecipazione, dal 2002 al 2010, in Distretto di Polizia, dove ha interpretato il ruolo del commissario Giulia Corsi. Negli anni si è divisa equamente fra tv e cinema, recitando per registi come Virzì, Comencini e Pieraccioni. La sua performance in La prima cosa bella del 2002 le è valsa la sua unica, finora, nomination ai David di Donatello come “Miglior attrice non protagonista”. Da oggi è in sala con Per tutta la vita di Paolo Costella.

Claudia Pandolfi, le nozze lampo con Virgili e le relazioni con Pezzi e Angelini

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, Claudia Pandolfi ha sposato nel 1999 l’attore e doppiatore Massimiliano Virgili, con cui ha rotto pochi mesi dopo per legarsi al conduttore Andrea Pezzi. Da una successiva relazione con il cantautore Roberto Angelini, durata 10 anni, è arrivato il suo primo figlio, Gabriele, nato nel 2006. Dal 2014 ha invece una relazione con Marco De Angelis, produttore di film e serie tv per Netflix, tra cui Baby, padre del suo secondogenito, Tito, nato nel 2016. Molto attiva sui social, l’attrice ha un profilo Instagram, @missipanda, dove vanta 104 mila follower e su cui pubblica momenti della sua vita personale e clip dei suoi lavori televisivi.