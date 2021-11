Prodigi – La musica è vita, stasera su Rai1: conduttori, ospiti e giuria, cosa sapere sull’evento Unicef

Danza, canto e musica tornano protagonisti su Rai1. Stasera 17 novembre 2021, alle 21,30, andrà in onda la quinta edizione di Prodigi – La musica è vita. L’evento è promosso anche quest’anno da Unicef che appoggia diverse iniziative legate al mondo dei più piccoli. Durante la serata sarà attiva una raccolta fondi destinata ai più piccoli di tutto il mondo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Prodigi – La musica è vita, conduttori, giuria e ospiti di stasera 17 novembre 2021 su Rai1

Dopo la sosta dello scorso anno dovuta alla pandemia da Covid-19, torna l’evento dedicato ai giovani talenti dello spettacolo. Nove giovanissimi interpreti, di età compresa fra i 10 e i 16 anni, si sfideranno infatti nelle tre categorie di musica, canto e danza per ottenere una borsa di studio che possa aiutarli a realizzare i loro sogni. Conduttori della serata saranno Serena Autieri, già presente due anni fa, e Gabriele Corsi.

Una serata con 9 giovanissimi cantanti,musicisti e ballerini giudicati per il loro talento da vip dello spettacolo e dell’arte.

Al tavolo dei giudici siederanno quest’anno Flavio Insinna – conduttore del programma dal 2017 al 2019 – e tre esponenti del mondo della musica. Accanto all’attore e presentatore romano ci saranno infatti i cantanti Ermal Meta e Malika Ayane oltre al direttore d’orchestra Beppe Vessicchio, noto per la sua presenza fissa al Festival di Sanremo. Quest’ultimo è una vera habitué dell’evento in quanto, oltre ad essere ambasciatore Unicef, ha ricoperto in passato anche il ruolo di direttore artistico di Prodigi. Per Malika Ayane si tratta invece di un ritorno alla giuria dopo la sua esperienza a X Factor nel 2019 al fianco di Sfera Ebbasta, Samuel e Mara Maionchi.

Non mancheranno ovviamente alcuni ospiti speciali che animeranno la serata. Sul palco arriveranno l’attore Lino Banfi, il rapper Clementino, l’attrice Alessandra Mastronardi e la ballerina e conduttrice di Domani è Domenica Samanta Togni. Spazio poi a Roy Paci, che racconterà alcune storie di Palermo e della Sicilia, e Stefano De Martino, che porterà sul palco la sua storia nel mondo dello spettacolo.