Procuratori di Serie A, ecco quanto le squadre versano agli agenti dei calciatori

Il periodo preso in considerazione include l’intero hanno solare 2021, dall’1 gennaio al 31 dicembre. In dodici mesi i club di serie A hanno versato nelle tasche dei procuratori ben 174 milioni di euro. Circa 36 in più rispetto allo stesso periodo del 2020. I dati come di consueto sono stati pubblicati dalla Federcalcio, nell’ambito del regolamento sulla trasparenza e secondo quanto previsto dall’articolo otto. Chiunque potrà adesso consultarli sul sito internet della Figc. I numeri si riferiscono alle commissioni riscosse dagli agenti dai club di serie A. Un cifra monstre pari a 173.831.816,68 euro a fronte dei 138.015.594,09 euro dell’anno scorso. Le operazioni includono acquisti, cessioni ma non i rinnovi di contratto.

Ecco quanto hanno versato le squadre di Serie A ai procuratori nell’anno solare 2021

Mediamente ogni club ha versato 8,7 milioni di euro agli agenti. Ma il divario tra le grandi e i club medio-piccoli è parecchio evidente. Non sorprende dunque che in vetta alla classifica ci sia la Juventus, che ha consegnato ai procuratori la bellezza di 29.914.175 euro. Segue l’Inter con 27.512.882 euro e la Roma a chiudere il podio (25.962.250). Medaglia di legno per il Milan (12.567.884,67) che precede Atalanta (8.353.775) e Fiorentina (8.256.475). Sorprende in questo senso che la Sampdoria con 7,2 milioni superi il Napoli per circa 300 mila euro.

Tra le big di serie A la Lazio è quella che versa di meno ai procuratori

Tra le formazioni più blasonate del campionato, la Lazio ha versato ai procuratori “solo” 4,7 milioni di euro, appena centomila euro di più rispetto Genoa ed Hellas Verona. Duecento in meno del Cagliari, fermo a 4,9. Un milione intercorre tra i 6,8 del Sassuolo e i 5,8 versati dall’Udinese. Gli ultimi tre posti sono occupati rispettivamente da Spezia 2.391.278,14 euro, Venezia (1.859.570,25) e Salernitana (1.242.844,59). Appena più su Bologna (3,9 milioni di euro), Torino (3,4 milioni di euro) ed Empoli (3,3 milioni di euro).