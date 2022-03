Ritratti, progetti architettonici e urbanistici, appunti. Grazie ad Apple Pencil, l’iPad è ormai molto più che un semplice tablet. La matita hi-tech della casa di Cupertino infatti consente a professionisti e dilettanti di usare il device per realizzare disegni di alta qualità senza ricorrere alla carta. Negli ultimi anni, online ha preso vita un vero e proprio ecosistema di app che, attraverso una folta gamma di opzioni, offre terreno fertile per idee e progetti di ogni tipo. Ecco le 5 migliori secondo Wired, disponibili gratuitamente o tramite una piccola spesa su Apple Store.

Da Procreate a Celsys, le 5 migliori app da disegno per iPad

1. Procreate, il top tra le app da disegno per iPad

Coloro che intendono disegnare tramite iPad, secondo Wired non possono prescindere da Procreate. Si tratta di un software che consente di dare vita a opere d’arte complete grazie a numerose funzionalità di livello professionale. È possibile persino creare pennelli in base alle proprie esigenze. L’interfaccia, semplice e intuitiva, è uno dei pregi più interessanti, oltre al prezzo che, su Apple Store, è di 9,99 euro e garantisce l’accesso a tutte le opzioni senza dover sottoscrivere ulteriori abbonamenti.

2. Celsys Clip Studio Paint, l’ideale per chi realizza manga

Per gli illustratori e gli artisti di manga, i celebri fumetti giapponesi, Apple Store offre invece Celsys Clip Studio Paint. L’app è l’ideale in quanto a personalizzazione, dato che consente di creare i propri livelli di tratto, colorazione e qualunque altra opzione fondamentale per uno studio di illustrazione digitale. Top la dinamica del pennello, così come la grafica vettoriale. Negativa invece la recensione di Wired in merito all’interfaccia che, essendo ideata per i desktop, presenta troppe icone su schermo. L’app è disponibile su Apple Store, ma richiede un abbonamento di 7,99 euro al mese o 24,99 per un anno dopo un periodo di prova di sei mesi.

3. Adobe Fresco, l’ultima creazione dei re della grafica

Come sottolinea Wired, Adobe è da anni sinonimo di efficienza e garanzia grafica, soprattutto per il ramo professionale. La suite che comprende anche Photoshop e Premiere ha inserito nel pacchetto dal 2019 Fresco, pensata appositamente per iPad Pro. Familiare per gli affezionati di Adobe, è intuitiva anche per i neofiti. Sugli scudi le opzioni per la resa dei disegni in acquerello e pittura a olio, tanto realistici che sembrano letteralmente uscire dallo schermo. Le opzioni avanzate consentono di controllare la diffusione e la fluidità della pittura e persino di mescolare le tonalità per creare il proprio colore personale. Sebbene il download sia gratuito, per accedere alle funzioni complete è necessario sottoscrivere un abbonamento di 10,99 euro. Nessuna spesa aggiuntiva invece se si è già abbonati a un altro servizio Adobe.

4. Notability, l’app che trasforma l’iPad in un taccuino per gli appunti

È gratuita – ma richiede poi un abbonamento – Notability, l’app migliore per prendere appunti alla vecchia maniera, ossia a mano. Il software trasforma il proprio iPad in un taccuino e la Apple Pencil in una comoda penna a sfera con cui segnare pensieri oppure semplicemente scarabocchiare il “foglio”. Presenti anche opzioni che consentono di organizzare le note per categoria, in modo da non perdere nemmeno una frase del proprio lavoro. Dopo il download, occorrono 12,49 euro per sottoscrivere un abbonamento di un anno (3,49 al mese) più un surplus di 2,99 per il riconoscimento della propria grafia.

5. Lake, l’app per chi ama colorare

Coloro che amano dare colore a disegni predefiniti possono rivolgersi a Lake, il top per personalizzare schizzi e opere di artisti e illustratori di tutto il mondo. L’app ha una vasta gamma di colori e tratti che permettono di personalizzare il proprio lavoro secondo gusti e attitudini. Scaricabile gratuitamente sull’Apple Store, prevede un abbonamento settimanale da 2,99 euro o di 7,99 al mese. Presente anche una sottoscrizione annuale al prezzo di 59,99 euro.